البرازيل وأوروجواي .. الليالي البائسة مستمرة مع دوريفال وحقيقة صادمة تتجسد عن فينيسيوس

ظاهرة غريبة وغير مفهومة لجناح ريال مدريد

البرازيل عاشت الكثير من الليالي البائسة تحت قيادة مدربها دوريفال جونيور، وما حدث أمام أوروجواي لم يكن سوى تكرارًا لتلك الصورة الهزيلة والأيام الصعبة التي يعيشها السيليساو.

بعد التعادل بهدف لكل فريق أمام فنزويلا، قررت البرازيل تكرار نفس النتيجة أمام أوروجواي، في المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب أرينا فونتي نوفا.

فيديريكو فالفيردي نجح في افتتاح التسجيل لأوروجواي في الدقيقة 55، ولكن جيرسون سانتوس أنقذ البرازيل من الخسارة بإحراز هدف التعادل بالدقيقة 62، ليكتفي فريقه بنقطة في الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النتيجة تضع السيليساو في المركز الخامس بـ18 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة، مما يعني أن مركز الفريق الحالي يؤهله إلى المونديال، ولكن مستواه يضع الكثير من علامات الاستفهام بخصوص المنافسة على أي شيء!