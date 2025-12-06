Neymar AncelottiGetty/Goal
Richard Mills و علي سمير

"لا أدين لأحد بأي شيء" .. أنشيلوتي يخرج برسالة مُقلقة لنيمار ويختار المغرب كالخصم الأصعب بمجموعة البرازيل

الأمور تبدو مقلقة بالنسبة لنجم سانتوس البرازيلي

قال كارلو أنشيلوتي إنه لا "يدين" لأحد بمكان في تشكيلة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026 بعد أن سُئل مرة أخرى عن آفاق نجم سانتوس نيمار. 

تم استبعاد نجم البرازيل مرارًا وتكرارًا من تشكيلات المنتخب الوطني الأخيرة بسبب إصاباته، ولكن بعد تسجيله ثلاثية لفريقه في المباراة الأخيرة، اشتدت التكهنات حول مكانه في كأس العالم. ومع ذلك، أوضح الإيطالي أنه لن يتعرض لضغوط من أجل اختيار لاعبين معينين.

  • نيمار كان "نجم البرازيل بلا منازع"

    وفقًا لاثنين من عظماء البرازيل، كان نيمار رمزًا للمنتخب الوطني على مدار العقد الماضي تقريبًا. كان حامل لواء المنتخب في كأس العالم 2014 التي أقيمت على أرضه، حيث خرج المنتخب من الدور نصف النهائي على يد ألمانيا المتفوقة، لكنه ساعده أيضًا في الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. كان نجم برشلونة السابق أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه الآن يبلغ 33 عامًا ويعاني من تراجع في مستواه وإصابات في فترته الثانية مع نادي سانتوس الذي نشأ فيه، على الرغم من أنه قدم أداءً جيدًا في نهاية الموسم معهم في سعيهم لتجنب الهبوط. في الواقع، يقول كافو، نجم ميلان السابق، إن المهاجم لم يعد اللاعب الذي كان عليه من قبل.

    وقال لبي بي سي سبورت: "لقد كان نيمار نجم البرازيل بلا منازع لمدة 15 عامًا، وحمل على عاتقه توقعات ومسؤوليات هائلة. لكن لا أحد يفوز بكأس العالم بمفرده. من الصعب أن نضع كل آمالنا عليه في الوقت الحالي لأنه يكافح حتى من أجل لعب ثلاث مباريات متتالية".

    على الرغم من ذلك، فإن رونالدو، الفائز بكأس العالم 2002، يثق تمامًا في مواطنه، حيث قال عنه "إنه لاعب مهم للبرازيل - لا يوجد أحد مثل نيمار. إنها مبالغة من قِبل أقلية تعتقد أنه يهمل تعافيه البدني. أي شخص كان في كرة القدم يعرف تمامًا مدى صعوبة العودة من الإصابة واستعادة الإيقاع والثقة. إنه على الطريق الصحيح".

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    أنشيلوتي يوجه تحذيراً لنجوم البرازيل

    في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر أنشيلوتي نيمار وفينيسيوس جونيور، الذي عانى أيضًا من إصابات مؤخرًا، من أنهما بحاجة إلى أن يكونا في "أفضل حالاتهما" لكي ينضما إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم.

    وقال: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين، وأنا بحاجة إلى اختيار لاعبين في كامل لياقتهم البدنية. لا يقتصر الأمر على نيمار، بل قد يشمل [مهاجم ريال مدريد] فينيسيوس. إذا كان فينيسيوس في 90٪ من لياقته البدنية، فسأستدعي لاعبًا آخر في كامل لياقته البدنية، لأن هذه التشكيلة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة، خاصة في الهجوم. في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".

    بعد أن عرفت البرازيل أنها ستواجه اسكتلندا والمغرب وهايتي في مجموعتها في كأس العالم 2026، سُئل الإيطالي مرة أخرى عن فرص مشاركة نيمار في البطولة.

    وقال للصحفيين بعد القرعة "إذا تحدثنا عن نيمار، علينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. علينا أن نفكر في البرازيل، التي يمكن أن تكون مع نيمار أو بدونه مع لاعبين آخرين أو بدون لاعبين آخرين. سنضع القائمة النهائية بعد موعد الفيفا في مارس. أفهم جيدًا أنهم مهتمون جدًا بنيمار، وأريد أن أوضح أننا في ديسمبر، وكأس العالم في يونيو، وسأختار الفريق الذي سيشارك في كأس العالم في مايو. إذا كان يستحق ذلك، وإذا كان بحالة جيدة، وأفضل من غيره، فسيلعب في كأس العالم، وهذا كل شيء. أنا لا أدين لأحد بشيء".

    وأما عن مواجهة المغرب:"هم فريق صعب للغاية، لعبوا بشكل جيد جدًا في المونديال الأخير، اسكتلندا منتخب قوي، ولكن المغرب هم الخصم الأقوى في المجموعة، يجب أن نثق بأنفسنا ونستعد جيدًا للبطولة".

  • من سيكون الزعيم القادم للبرازيل؟

    كما سُئل أنشيلوتي عن أي من لاعبيه يمكن أن يلهم البرازيل للفوز بكأس العالم. المنتخب الوطني مليء باللاعبين المتميزين مثل فينيسيوس ورودريجو وإستيفاو ورافينيا وغيرهم. على الرغم من كل هذه المواهب، لم يكشف مدرب ريال مدريد السابق عن الكثير.

    وقال: "يمكنني إعداد قائمة باللاعبين الذين يمكن أن يكونوا أبطال كأس العالم". "ربما لا نملك الآن لاعبًا مرجعيًا في هذا الصدد، لكننا سنملك العديد من اللاعبين المرجعيين. يمكنني إعداد قائمة، لدينا أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وبعض من أفضل المدافعين، وأفضل لاعبي الوسط، وبعض اللاعبين في الهجوم. قلت إنني لا أريد لاعبين يريدون أن يكونوا الأفضل في العالم، بل أريد لاعبين يريدون الفوز بالكأس. المهم ليس أن يكون لدينا لاعبون مرجعيون، بل أن يكون لدينا لاعبون يريدون الفوز".

  • Neymar Santos 2025Getty

    نيمار يواجه مستقبلاً غامضاً

    في نهاية الموسم، من المتوقع أن يخضع نيمار لعملية جراحية بالمنظار لعلاج إصابة في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى. في الوقت الحالي، يحاول نيمار الحفاظ على مكانة سانتوس في الدوري البرازيلي الممتاز، حيث يتواجد فريق نيمار حالياً خارج منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم. لكن بعد ذلك، لا يعرف اللاعب المخضرم - الذي سجل ثلاثية ضد جوفنتود هذا الأسبوع - ما ينتظره في عام 2026، حيث تنتهي صلاحية عقده في غضون أسابيع.

    وقال لأمازون برايم هذا الأسبوع: "لا أعرف، بصراحة. أولاً، أريد إنهاء هذا الموسم ثم التفكير في الأمر. سانتوس دائماً يأتي في المرتبة الأولى. أنا سعيد جدًا بالأهداف وبمساعدة سانتوس. نحن سعداء بالفوز. تبقى مباراة واحدة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في فيلا مرة أخرى. أضع صحتي دائمًا في المرتبة الأولى، ولا شيء يضر بمسيرتي. [الإصابة] قابلة للتحكم، وهي شيء أتعامل معه منذ سنوات. أفعل كل ما بوسعي لأصل إلى 100٪. سجلت الأهداف اليوم، وهذا جعلني سعيدًا جدًا. لطالما كنت نيمار في كل مباراة، بغض النظر عن الموقف. أحيانًا لا تسير الأمور كما هو مخطط لها بسبب حالة الفريق أو الإصابات، لكنني لطالما كنت حاضرًا. أعرف ما يمكنني فعله على أرض الملعب وأسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لدي".

