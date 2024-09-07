البرازيل والإكوادور .. امنحوا "مظلوم ريال مدريد" ما يستحقه وضجيج فينيسيوس ينقلب عليه!

انتصار ثمين في سباق تصفيات المونديال

بعد الظهور المحبط في كوبا أمريكا بالخروج من دور الثمانية، قرر المنتخب البرازيلي تحسين صورته الدولية، بتحقيق انتصارًا صعبًا بهدف دون رد على الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026.

المهمة لم تكن سهلة أمام الفريق الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، أبرزهم على الإطلاق مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي، ولكن رودريجو كان صاحب كلمة الحسم، ليقود بلاده للفوز بهدف دون رد.

نجم ريال مدريد "المظلوم" سجل هدف الفوز في الدقيقة 30، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من زميله لوكاس باكيتا، ليطلق تسديدة من مسافة 20 ياردة تجاوزت حارس المرمى نحو الشباك.

الفوز له العديد من المميزات للبرازيل، أهمها رفع الروح المعنوية للفريق بشكل عام، وكذلك التقدم في ترتيب التصفيات بالصعود للمركز الرابع بـ10 نقاط، بفارق 8 نقاط عن الأرجنتين صاحبة الصدارة.