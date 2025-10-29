الإيرادات قد تتجاوز 7 ملايين يورو.. برشلونة يتفاوض لخوض مباراة ودية في بيرو!

يعيش نادي برشلونة وضعًا ماليًا حرجًا، مثقلًا بديون كبيرة نتجت عن سنوات من سوء الإدارة ورواتب اللاعبين الباهظة.

أجبر هذا الواقع إدارة جوان لابورتا على تفعيل "الرافعات الاقتصادية"، عبر بيع نسب من أصول النادي المستقبلية (كحقوق البث) لتوفير سيولة فورية.

ورغم نجاحه في خفض فاتورة الرواتب، لا يزال النادي يواجه صعوبة في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالليجا.

هذا الوضع المتأزم يلقي بظلاله مباشرة على سوق الانتقالات؛ فالنادي لم يعد قادرًا على المنافسة بقوة لشراء النجوم، وأصبح يركز على الصفقات المجانية أو بيع اللاعبين أولاً لتسجيل آخرين، وهو ما يدفع برشلونة للبحث بنشاط عن إيرادات إضافية، مثل خوض مباريات ودية مرتفعة القيمة، كالمباراة المقترحة في بيرو لتعويض خسائر مباريات أخرى.