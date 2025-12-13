الإنجاز لم يكن داخل الملعب فقط .. ميسي يتسبب في رقم قياسي بالدوري الأمريكي مع إنتر ميامي

على جميع المنصات، وصلت مشاهدات نهائي كأس الدوري الأمريكي 2025 إلى 4.6 مليون مشاهد، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة في تاريخ الدوري. أظهرت بيانات منصة "Apple TV" أن الجمهور الذي كان يتابع المباراة كان الأصغر سناً على الإطلاق، حيث كان حوالي 70 في المائة من المشاهدين دون سن 45 عاماً، بينما امتد متوسط وقت المشاهدة إلى حوالي 70 دقيقة لكل مشاهد.

امتد هذا التفاعل إلى ما وراء الشاشة. ارتفعت نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي إلى رقم قياسي بلغ 798 مليون انطباع، مما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي، ويبرز كيف أصبح الدوري الأمريكي حدثًا رقميًا في المقام الأول لجمهور عالمي أصغر سنًا.