"النسخة الرديئة من بيدري" تدمر الإمارات .. ويا ليت "جيل يونس محمود" يعود إلى العراق رغم ملامسة حلم كأس العالم 2026

من المكسيك إلى المكسيك.. هكذا يُمكن أن نلخص قتال منتخب العراق الأول لكرة القدم؛ من أجل التأهُل إلى بطولة كأس العالم.

المنتخب العراقي شارك في كأس العالم 1986، وهي المرة الأولى والأخيرة في تاريخه؛ ولكنه سيعود إلى هذا البلد الآن، لخوض "الملحق العالمي" للتأهُل إلى مونديال 2026.

وسيخوض أسود الرافدين "الملحق العالمي" المؤهل إلى كأس العالم 2026؛ وذلك بعد تجاوزه عقبة منتخب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز العراق (2-1) على ضيفه الإماراتي، في إياب "الملحق الآسيوي" المؤهل إلى كأس العالم 2026؛ بعد أن تعادل ذهابًا (1-1).

وبنتيجة مباراتي الذهاب والإياب؛ حجز العراقيون بطاقة التأهُل إلى "الملحق العالمي"، بينما ودع المنتخب الإماراتي حلم المونديال، بشكلٍ رسمي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز العراق على الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء..