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Riyad Mahrez Al AhliGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

الأهلي يتفق على أولى صفقاته الصيفية .. ورياض محرز يهدئ من مخاوف الجماهير

الأهلي
رياض محرز
Y. Madani
إيجناتيا
دوري روشن السعودي
دوري السوبر الألباني
انتقالات

تطورات جديدة من داخل البيت الأهلاوي..

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

مسؤولو الأهلي يريدون حسم الصفقات في أسرع وقتٍ ممكن؛ تحسبًا لأي قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بحرمان الفريق الأول من تسجيل لاعبين جدد.

حرمان الأهلي "المحتمل" من تسجيل صفقاته الجديدة؛ يأتي بعد تقديم نادي الفتح شكوى أمام مركز التحكيم الرياضي، بحجة تفاوض الراقي مع المهاجم الدولي فراس البريكان وكسر عقده أثناء الفترة المحمية في صيف 2023، دون إخطار إدارة النموذجي.

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