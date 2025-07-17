الأهلي يتفق على أولى صفقاته الصيفية .. ورياض محرز يهدئ من مخاوف الجماهير

تطورات جديدة من داخل البيت الأهلاوي..

اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

مسؤولو الأهلي يريدون حسم الصفقات في أسرع وقتٍ ممكن؛ تحسبًا لأي قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي، بحرمان الفريق الأول من تسجيل لاعبين جدد.

حرمان الأهلي "المحتمل" من تسجيل صفقاته الجديدة؛ يأتي بعد تقديم نادي الفتح شكوى أمام مركز التحكيم الرياضي، بحجة تفاوض الراقي مع المهاجم الدولي فراس البريكان وكسر عقده أثناء الفترة المحمية في صيف 2023، دون إخطار إدارة النموذجي.