أحمد فرهود

"لاعب كبير في السن"! .. مفاجأة من الأهلي عن مستقبل رياض محرز بعد أنباء تجديد عقده

رياض محرز دخل المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية..

تفاجأ عشاق النادي الأهلي خلال اليومين الماضيين؛ بخبر عن تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

محرز البالغ من العمر 34 سنة، يرتبط بعقدٍ مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2027؛ أي أنه لا يزال أمامه عام كامل تقريبًا، قبل أن يدخل "الفترة الحرة".

ولهذا السبب.. اعتبر الكثيرون أن هذا الخبر مفاجئ؛ حيث هُناك العديد من الملفات الأهم، داخل الفريق الأهلاوي.

    حقيقة تجديد عقد رياض محرز مع النادي الأهلي

    وفي هذا السياق.. ردت مصادر من داخل النادي الأهلي، على خبر تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    المصادر نفت في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة، تجديد عقد محرز مع الفريق الأول، أو التفاوض معه حتى بشأن هذا الأمر.

    وعن ذلك تقول المصادر: "لا توجد رغبة لدى شركة النادي الأهلي، في تجديد عقد محرز".

    أسباب عدم رغبة الأهلي في تجديد عقد رياض محرز

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. المصادر سالفة الذكر كشفت عن سبب عدم رغبة شركة النادي الأهلي؛ في تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلن المصادر أن عدم الرغبة في تجديد عقد محرز؛ هو تقدم اللاعب في العمر، حيث يبلغ 34 سنة حاليًا.

    وأشارت المصادر إلى أن عقد محرز أيضًا، لا يزال ممتدًا حتى 30 يونيو 2027، أي يتبقى فيه أكثر من عام ونصف؛ وهو ما يجعل التفكير في تجديده الآن، أمرًا غير منطقي.

  • تفاصيل خبر تجديد عقد رياض محرز والذي تم نفيه

    المثير في الأمر أن الإعلامي الرياضي سامي القاضي أكد في اليومين الماضيين، توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع النجم الجزائري رياض محرز؛ لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

    القاضي أعلن وقتها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن العقد الجديد سيربط محرز بالنادي الأهلي، حتى 30 يونيو من عام 2028.

    أي أن الأهلي اتفق مع محرز - حسب القاضي -؛ على التجديد لمدة موسم رياضي واحد فقط، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2027.

    مشوار رياض محرز مع النادي الأهلي

    النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

    صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    وجاء انتقال محرز إلى الفريق الأهلاوي؛ بعد موسمه التاريخي مع السيتزنس في 2022-2023، والذي حقق فيه الثلاثية التاريخية "الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا".

    أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي منذ صيف 2023 وحتى الآن:

    * مباريات: 97.

    * دقائق: 8.428.

    * مساهمات تهديفية: 75.

    * أهداف: 33.

    * تمريرات حاسمة: 42.

    ونجح محرز في التتويج مع الفريق الأهلاوي؛ بثنائية دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الرياضي الحالي.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 20.

    - فوز: 13.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 48.

    - أهداف مستقبلة: 24.

