القدر ينقذ الأهلي على طريقة "مارادونا" .. وليلة الغرافة خلطت أفراح الجمهور مع أحزانه!

أبرز ملامح فوز الأهلي أمام الغرافة (4-2)..

نهاية تليق بصورة الأهلي في النخبة الآسيوية 2024-2025، فهنا مسك الختام كما كانت البداية مسكًا..

الراقي حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الغرافة القطري برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

رباعية الراقي سجلها إيفان توني، روبرتو فيرمينو، جالينو ورياض محرز في الدقائق 21، 34، 44 و59 على الترتيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما جاءت ثنائية الفريق القطري عن طريق خوسيلو وياسين براهيمي في الدقيقتين 6 و80 من ضربتي جزاء.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا" متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم لم يخض مباراة تلك الجولة بعد، وفي كافة الأحوال حسم كلاهما الصعود لدور الـ16.

أما الغرافة فودع البطولة بشكل رسمي بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط، محتلًا المركز التاسع "مؤقتًا" لحين نهاية مباراة تلك الجولة.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح مواجهة الأهلي والغرافة..