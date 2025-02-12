"مشهد الصلاة جميل ولم أضع تطلعات كبيرة مع الأهلي!" .. ماتياس يايسله يكشف عن "جهل" نجوم فريقه بإمكاناتهم

عام ونصف من التقلبات لماتياس يايسله مع الأهلي..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تجربته في المملكة العربية السعودية؛ بعد مرور أكثر من عام ونصف على القدوم إلى البلاد.

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الأهلي تعاقد مع يايسله في صيف 2023، قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي؛ وبعقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2026.

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ولم يحقق المدير الفني الألماني البالغ من العمر 36 سنة، أي لقب مع الفريق الأهلاوي - حتى الآن -؛ ولكنه أعاد الراقي للمنافسات القارية مجددًا، في الموسم الرياضي الحالي.

وشهد الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، تقلبات عديدة بشأن يايسله؛ حيث اتخذت الإدارة الأهلاوية - بحسب عدة تقارير - قرارًا بـ"إقالته"، قبل أن تتراجع بسبب الدعم الجماهيري للمدرب.