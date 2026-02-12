راتب ضخم.. الأهلي يتحرك لتأمين "نجمه المحلي" من أطماع الهلال

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، تقديم اللجنة الرياضية في النادي الأهلي، عرضًا إلى فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده بشكلٍ رسمي.

البريكان لا يزال عقده ممتدًا مع الأهلي، حتى 30 يونيو 2028؛ إلا أن بعض الشائعات خرجت في الفترة القليلة الماضية، بشأن محاولات من عملاق الرياض الهلال لإغرائه وضمه بـ"الشرط الجزائي".

وكشف الزهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن الأهلي عرض على البريكان؛ عقدًا جديدًا لمدة 4 سنوات، بداية من صيف 2026 وحتى 30 يونيو 2030.

بمعنى.. الأهلي يُريد إلغاء العقد القديم؛ مع توقيع عقود جديدة تضمن تحسين راتب اللاعب، وزيادة عدد السنوات.