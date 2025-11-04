يواجه ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، "معضلة تكتيكية إيجابية" تلوح في الأفق مع اقتراب عودة النجم جالينو. حالياً، يضطر يايسله للاعتماد على جونسالفيس في مركز الجناح الأيسر لتعويض هذا الغياب، وهو مركز ليس مركزه الأصلي، لكن اللاعب تألق فيه مؤخراً. ومع ذلك، فإن عودة جالينو الحتمية كونه لاعباً محورياً ستعيده بشكل طبيعي للرواق الأيسر، مما يتيح لجونسالفيس العودة لمركزه المفضل في اليمين.
هنا يبرز التساؤل الأكبر حول دور رياض محرز. الهدف الأخير للنجم الجزائري ضد السد، والذي جاء من اختراق "للعمق" وليس من الطرف، قد يمنح يايسله حلاً تكتيكياً جديداً. فبدلاً من بقاء محرز على الجناح الأيمن، قد يفكر المدرب في توظيفه بشكل دائم كصانع ألعاب أو "مهاجم ثانٍ" خلف رأس الحربة.
هذا التغيير المحتمل يمنح الأهلي ميزة مزدوجة؛ فهو يسمح لمحرز باستغلال ذكائه الفذ في صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط في الثلث الأخير، مع بذل مجهود بدني أقل مما يتطلبه مركز الجناح، وهو ما قد يفرّغ الجناحين (جالينو وجونسالفيس) وثنائي الوسط للقيام بأدوار دفاعية أكبر. لكن، يبقى التحدي الأكبر في أن هذا التوظيف قد يُفقد الفريق سلاحاً حاسماً، وهو "عرضيات محرز المتقنة" التي تميز بها طوال مسيرته. نجاح هذه الاستراتيجية يتوقف على قدرة يايسله على الموازنة بين حرية محرز في العمق، وإيجاد حلول هجومية أخرى لتعويض غيابه عن الأطراف.