هذا هو السبب!.. الكشف عن سر عدم مشاركة ثنائي الأهلي المحترف في دوري جوّي للنخبة

واستكمالًا لحديثه.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الزهراني عن أن المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، اشترط عدم اللعب مع فريق تحت 21 سنة؛ عندما تم التعاقد معه رسميًا، في يناير 2026.

وأضاف الزهراني: "نفس الأمر ينطبق على الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس؛ عند تحوّيل اسمه إلى فريق 21".

وتنص اللوائح والقوانين في السعودية، على إمكانية استعانة أي نادٍ في دوري روشن السعودي للمحترفين، ببعض الأسماء الأجنبية التي تم تسجيلها في قائمة تحت 21 عامًا؛ وذلك في مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

وهُنا.. استغل الأهلي هذا الأمر بشكلٍ رسمي، مع كل من ريكاردو ماتياس وماتيو دامس؛ إلا أن الثنائي لم يظهرا مع فريق تحت 21 عامًا، وهو ما شرح سببه الزهراني.