Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

هذا هو السبب!.. الكشف عن سر عدم مشاركة ثنائي الأهلي المحترف في دوري جوّي للنخبة

ملف المحترفين في الأهلي "ساخن" للغاية..

أُثير الكثير من الجدل بشأن "غياب" بعض النجوم المحترفين، عن مباريات النادي الأهلي، في بطولة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الأهلي يحتل "المركز الثامن عشر" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ برصيد ثلاثة عشر نقطة من 13 مباراة، حتى الآن.

stc tv JawwyGetty/Goal

  • Al-Ahli v Al-Qadsiah - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    ثنائي الأهلي المحترف لن يشارك في دوري جوّي للنخبة أبدًا!

    وفي هذا السياق.. تحدث الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، عن عدم مشاركة اثنين من اللاعبين المحترفين مع فريق الأهلي، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    الثنائي الذي يقصدهما الزهراني هُنا؛ هما: المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، والظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس.

    وأعلن الزهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الإثنين، أن ريكاردو ودامس لم ولن يشاركا مع فريق الأهلي تحت 21 عامًا، في دوري جوّي للنخبة.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!
    • إعلان

  • سر عدم مشاركة ثنائي الأهلي المحترف في دوري جوّي للنخبة

    واستكمالًا لحديثه.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الزهراني عن أن المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، اشترط عدم اللعب مع فريق تحت 21 سنة؛ عندما تم التعاقد معه رسميًا، في يناير 2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وأضاف الزهراني: "نفس الأمر ينطبق على الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس؛ عند تحوّيل اسمه إلى فريق 21".

    وتنص اللوائح والقوانين في السعودية، على إمكانية استعانة أي نادٍ في دوري روشن السعودي للمحترفين، ببعض الأسماء الأجنبية التي تم تسجيلها في قائمة تحت 21 عامًا؛ وذلك في مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

    وهُنا.. استغل الأهلي هذا الأمر بشكلٍ رسمي، مع كل من ريكاردو ماتياس وماتيو دامس؛ إلا أن الثنائي لم يظهرا مع فريق تحت 21 عامًا، وهو ما شرح سببه الزهراني.

  • ricardo mathias al ahli GFX GOAL GFX

    أرقام ريكاردو ماتياس مع النادي الأهلي

    ريكاردو ماتياس البالغ من العمر 19 سنة، انضم إلى الأهلي في يناير 2026؛ قادمًا من النادي البرازيلي إنتر ناسيونال.

    صفقة ريكاردو كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ10 ملايين يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2030.

    ومنذ الانضمام للأهلي.. لعب النجم البرازيلي مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول؛ كانت ضد نادي الأخدود، في الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    والمثير في الأمر أن مشاركة ريكاردو، كانت لـ7 دقائق فقط ضد الأخدود؛ ليغيب بعدها بشكلٍ كامل.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

دوري روشن السعودي
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
الحزم crest
الحزم
الحزم
دوري جوّي للنخبة تحت 21
الأهلي تحت 21 crest
الأهلي تحت 21
الأهلي تحت 21
الرائد تحت 21 crest
الرائد تحت 21
الرائد تحت 21
0