أحمد فرهود

هدف الأهلي والثلاثي الكبير! .. عقوبات رسمية قوية ضد لاعب الشباب في واقعة "البصق المشينة"

حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، قراراتها في واقعة "البصق المشينة"، خلال مباراة نادي الشباب ضد التعاون.

الشباب سقط (0-2) ضد فريق التعاون الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفي نهاية هذه المباراة.. أشهر الحكم ماجد الشمراني "الطرد" للاعب عبدالله معتوق، جناح الليث الشبابي؛ والذي يحظى باهتمام كبير من عملاق جدة الأهلي والثلاثي الكبير الآخر "الهلال، النصر والاتحاد"، حسب ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي" سابقًا.

    لماذا تم "طرد" عبدالله معتوق في مباراة الشباب والتعاون؟

    عبدالله معتوق، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، تعرض لحالة "طرد مباشر" في نهاية مواجهة التعاون، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث قام الحكم ماجد الشمراني باستدعائه من غرفة الملابس، لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

    طرد معتوق؛ جاء بعد أن شاهد الشمراني عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"، لقطة تظهر جناح نادي الشباب وهو "يبصق" صوبه.

    وأساسًا.. هذا اللاعب ظهر وهو يحتج على قرارات الحكم، طوال مجريات المباراة؛ الأمر الذي جعله يتحصل على "إنذار"، قبل أن يُطرد في النهاية.

    العقوبات الرسمية ضد عبدالله معتوق بعد واقعة "البصق"

    وفي هذا السياق.. أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إيقاف جناح نادي الشباب عبدالله معتوق؛ لمدة 10 مباريات كاملة، بسبب واقعة "البصق المشينة" ضد الحكم ماجد الشمراني.

    "الانضباط" كشفت في بيانٍ رسمي، عن أن تقرير الشمراني، الذي أدار مواجهة الشباب والتعاون في الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أثبت ارتكاب معتوق سلوكًا مشينًا، أدى إلى طرده.

    ليس هذا فقط.. غرمت "الانضباط" لاعب الليث الشبابي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ100 ألف ريال سعودي؛ بسبب نفس الواقعة، التي شهدتها المواجهة ضد التعاون.

    وأعطت اللجنة الحق لعبدالله معتوق؛ من أجل الطعن على قراراتها، وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

    مسيرة عبدالله معتوق مع عالم الساحرة المستديرة

    اللاعب الشاب عبدالله معتوق البالغ من العمر 22 سنة، والذي يجيد اللعب في الجناح وقلب الهجوم؛ بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية لنادي الأنصار، قبل أن يتخذ خطوة أكبر صيف 2019.

    هذه الخطوة تمثّلت في الانتقال إلى الفئات السنية لنادي الشباب؛ والذي وصل منها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2023.

    وبعد عام واحد.. قام الشباب بإعارة لاعبه إلى نادي الجندل؛ وتحديدًا في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، حيث سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين خلال 30 مباراة رسمية.

    وعاد عبدالله معتوق إلى الشباب صيف 2025؛ حيث لعب 11 مباراة مع الفريق الأول في الموسم الرياضي الحالي، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

    وإجمالًا.. صنع معتوق هدفًا وحيدًا فقط - دون أن يسجل -، خلال 16 مباراة رسمية بقميص الشباب؛ وذلك منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول، وحتى الآن.

    ويدخل عبدالله معتوق "الفترة الحرة" من عقده مع الشباب، في شهر فبراير القادم؛ الأمر الذي جعل الرباعي السعودي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، لمحاولة ضمه.

    ماذا ينتظر الشباب في الفترة القادمة

    من المنتظر أن يخوض الشباب، اختبارًا صعبًا خلال منافساته في شهر يناير؛ حيث يحل ضيفًا على عملاق الرياض النصر، في ديربي الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتأتي روزنامة الشباب خلال يناير 2026، على النحو التالي..

    * 14 يناير: مباراة الشباب ضد نيوم، في الجولة 15.

    * 17 يناير: مباراة النصر ضد الشباب، في الجولة 16.

    * 20 يناير: مباراة الشباب ضد النجمة، في الجولة 17.

    * 24 يناير: مباراة الخليج ضد الشباب، في الجولة 18.

    * 29 يناير: مباراة الحزم ضد الشباب، في الجولة 19.

    وكان الشباب قد تمكن من الوصول إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يودع البطولة بعد السقوط أمام الاتحاد، حامل اللقب، بنتيجة (1-4).

    ويخوض الشباب أيضًا، منافسات دوري أبطال الخليج 2025-2026، حيث خاض أربع مواجهات، حقق خلالها 3 تعادلات وهزيمة واحدة؛ ليحتل المركز الأخير في "المجموعة الثانية"، قبل جولتين من النهاية.

