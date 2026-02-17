Goal.com
WSG Tirol v Real Madrid CF - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
أحمد فرهود

"بعد أنباء صراع الأهلي مع النصر والاتحاد لضمه".. وكيل نجم ريال مدريد يرد على انتقاله إلى الملاعب السعودية

أحد الأسماء المرشحة بقوة للرحيل عن ريال مدريد..

في الفترة الأخيرة.. ارتبط أكثر من اسم في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، في يناير 2023.

  • David AlabaGetty

    دافيد ألابا.. أحد الأسماء المرتبطة بقوة بالانتقال إلى السعودية

    من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ النجم النمساوي دافيد ألابا، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    ألابا الذي يجيد في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ قيل إنه تلقى عروضًا سعودية مغرية، خاصة من الأهلي والاتحاد والنصر.

    وما زاد من حدة هذه الأخبار؛ هو قلة الدقائق التي يتحصل عليها ألابا مع الميرينجي، والتي تم الزعم أنها تسببت في غضبه.

  • David Alaba Real Madrid 2025Getty

    حقيقة "انقلاب" دافيد ألابا على نادي ريال مدريد

    هُنا.. خرج بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ للرد على أنباء انقلاب اللاعب على العملاق الإسباني ريال مدريد، بسبب قلة مشاركاته في المباريات.

    زهافي نفى في تصريحات مع موقع "365Scores"، وجود أي توتر بين ألابا وريال مدريد؛ مثلما ردد البعض.

    وقال وكيل النجم النمساوي عن ذلك؛ بالحرف: "لا توجد أي تصريحات رسمية؛ بشأن إنزعاج ألابا من قلة مشاركاته مع ريال مدريد، في الفترة الأخيرة".

  • هل ينتقل دافيد ألابا إلى الملاعب السعودية؟!

    وعلى جانب آخر.. كذب بيني زهافي، وكيل أعمال النجم النمساوي دافيد ألابا؛ الأنباء التي ترددت بشأن تحصل اللاعب، على عروض من أندية دوري روشن السعودي.

    وعن ذلك يقول زهافي: "لا توجد أي عروض مؤكدة من السعودية؛ وبالتالي.. لا يُمكننا الحديث عن شيء في الوقت الراهن".

  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    مسيرة دافيد ألابا مع نادي ريال مدريد

    النجم النمساوي دافيد ألابا البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف 2021؛ قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.

    صفقة ألابا كانت "مجانية"، بعد انتهاء علاقته مع بايرن ميونخ؛ بينما يرتبط اللاعب بعقود مع الميرينجي حاليًا، حتى 30 يونيو 2026.

    ومنذ الانضمام إلى ريال مدريد.. لعب النجم النمساوي 126 مباراة رسمية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف في مختلف المسابقات، مع صناعة 9 آخرين.

    وخلال الموسم الحالي.. شارك دافيد ألابا في 10 مباريات فقط، بواقع 240 دقيقة؛ بدون أن يسجل أو يصنع أي هدف، حتى الآن.

