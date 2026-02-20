Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | "هذا اللاعب أصبح مطمع للجميع".. هجوم على جدول الأهلي في رمضان ومطالب بحسم صفقة مبكرة!

اختبارات صعبة للفريق خاصة خارج الأرض

أكد الإعلامي فيصل زيد، أن جدول مباريات فريق الأهلي في المرحلة المقبلة من الموسم، لن يكون مناسبًا تزامنًا مع دخول شهر رمضان.

وجاء ذلك في نقاش عبر برنامج "أكشن مع وليد" والذي شهد تجدد الحديث أيضًا عن دعم الأمير عبد الله الفيصل للهلال في صفقة النجم البرازيلي السابق ريفيلينو.

  • ماذا حدث؟

    في ليلة بدى في بدايتها أن الأهلي سيعاني كثيرًا، نجح في الأخير في إسقاط النجمة برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    لاعبو الراقي تسابقوا في البداية على "الرعونة" في إنهاء الهجمات، وسط التنظيم الدفاعي للنجمة، حتى نجح الخصم في الوصول لمرماهم بهدف في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بفضل البرازيلي لازارو.

    لكن الأهلي عاد للقاء من جديد في بداية الشوط الثاني، فكانت البداية بهدف الفرنسي فالنتين أتانجانا في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يتكفل إيفان توني في إحراز الثلاثية الأخرى "هاتريك" في الدقائق 69، 87 و4+90.

    • إعلان
  • Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    جدول صعب للأهلي

    وبعد هذا الانتصار، بدأ الانتصار حول موقف الأهلي هذا الموسم، حيث قال فيصل زيد:"رغبة الفريق هي السبب الرئيسي في انتصاره، التأخر بهدف أمر طبيعي، ولكن العودة بتسجيل 4 أهداف تعكس الشخصية التي يتمتع بها اللاعبين".

    وأضاف:"زكريا هوساوي حاليًا يمر بأفضل فتراته الكروية، نصيحتي للأهلي هي ضمه سريعًا، لقد جاء على سبيل الإعارة ولا أعرف تفاصيل التعاقد معه، ولكنه الآن أصبح مطمعًا ويجب الحفاظ عليه في أقرب وقت ممكن".

    وأما عن الجدول:"الآن في شهر رمضان، الأهلي لديه 8 مباريات وهذا عادي ، المشكلة في الطريقة، لعب مع النجمة يوم 19 بعدها يواجه ضمك يوم 23 خارج أرضه، ثم الرياض في 26 ويوم 2 مارس مع الدحيل، وبعدها يلاقي الاتحاد، سيخوض عدة مباريات خارج ملعبه في فترة ضيقة".

    وتابع:"الأهلي لا توجد لديه مشكلة في هذه الجدولة والتعرض للضغط مثل باقي الأندية، الأزمة في المباريات الجماهيرية، مثل اللعب ضد الدحيل والاتحاد بشكل متتالي، يجب مراعاة هذا الأمر عند تسكين المباريات مع الاتحاد الآسيوي".

  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إشادة بإيفان توني

    وواصل فيصل زيد حديثه:"إيفان توني سجل 23 هدفًا منهم 8 أهداف من ركلات جزاء، حقيقة أنه أضاع ركلة وعاد بهاتريك تظهر شخصيته، لم أتوقع قيامه بذلك بعد هذه اللقطة".

    وأوضح:"هذا اللاعب يذهلني كثيرًا في كل مرة، قبل شهرين جماهير الأهلي كانت تطالب برحيله، الآن يلعب بصورة عظيمة للغاية".

    وأما عن صفقة ريفيلينو:"سبق أن تحدثت عن الأمر سابقًا والبعض قام بنفيه، ولكن عبد الرحمن السماري عضو الشرف في الهلال أكد حقيقة ما قلته أن الأمير عبد الله الفيصل هو من قام بدعم النادي في الصفقة".

  • تفاصيل الخلاف حول ريفيلينو

    الناقد الرياضي فيصل زيد قال، قال في ظهور سابق عبر برنامج "أكشن مع وليد": "الرمز الأهلاوي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه هو من سدد دين نادي الهلال في صفقة ريفالينو الذي انضم للفريق قادمًا من فلومينينسي".

    ورد عليه وليد الفراج قائلًا:"الأمير خالد بن عبد الله أيضًا هو أحد رموز الأهلي".

    ومن جانبه قال عبد العزيز الزلال:"هذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، الأمير عبد الله الفيصل ليس هو من سدد دين الهلال في هذه الصفقة".

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0