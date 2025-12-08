لم يقض الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، إجازة سعيدة بعدما منحه المدير الفني الألماني ماتياس يايسله فترة راحة سلبية، على خلفية توقف المنافسات في المملكة العربية السعودية، حيث ألقت الشرطة القبض عليه!
نجم الأهلي تحت طائلة القانون | نطحة في الوجه وكسر في الأنف .. إلقاء القبض على إيفان توني بعد اعتدائه على مشجع!
ما القصة؟
صاحب الـ29 عامًا غادر مدينة جدة السعودية في أواخر نوفمبر الماضي، بعدما قرر ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، إراحة لاعبيه، استغلالًا لتوقف دوري روشن السعودي.
هذا التوقف يأتي بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في كأس العرب قطر 2025، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الجاري، ومن المقرر انتهائه في 18 من الشهر ذاته.
بناءً على ذلك، غادر عدد من المحترفين الأجانب في صفوف الراقي جدة، عائدين لبلادهم ومنهم إيفان توني، الذي توجه للندن، لكنه تعرض لحادث في أحد الملاهي الليلية..
اعتداء توني على مشجع
كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن اندلاع شجار في السادس من ديسمبر الجاري بين إيفان توني وعدد من المشجعين في أحد الملاهي الليلية بمنطقة سوهو في لندن.
الواقعة بدأت – بحسب شهود عيان لـ"ذا صن" – عندما مر محترف الأهلي بجوار إحدى الطاولات الجالس عليها عدد من الشباب، حيث تعرف عليه أحدهم، قائلًا: "أوه، إنه إيفان توني"، وبادر بمحاولة التقاط صورة تذكارية معه، واضعًا يده على رقبة اللاعب، وهو ما لم يعجب الأخير.
هنا انفعل المهاجم الإنجليزي قائلًا: "ابتعد عني .. ابتعد عني"، قبل أن يقوم بتوجه "نطحة" في وجه الشاب.
الحادث أسفر عن إصابة أحد الشباب بكسر في الأنف، وكسر في إصبع اليد، بجانب نزيف في الوجه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
- Getty Images Sport
شكوك حول سرقة
لم يكن تصرف الشاب بوضع يده حول رقبة إيفان توني هو ما أغضب الأخير في حد ذاته، إنما شكوك اللاعب هي ما دفعته لذلك..
أحد شهود العيان قال لصحيفة "ذا صن": "توني نجم كبير، يكسب نصف مليون دولار أسبوعيًا في السعودية، وكان يرتدي مجوهراته وساعة فاخرة، لذا ربما ظن أن الشباب حاولوا مهاجمته لأخذ سلسلته أو إحدى مقتنياته".
القبض على إيفان توني ثم إطلاق سراحه
الأمر تطور أكثر من ذلك، فبعد نصف ساعة من الشجار، تفاجأ محترف الأهلي بقدوم الشرطة إلى الملهى الليلي للقبض عليه بتهمتي المشاجرة والاعتداء.
ونشرت صحيفة "ذا صن" فيديو يظهر به عدد من أفراد الشرطة يقومون بإلقاء القبض على توني مع وضع يديه خلف ظهره مكبلتين بالأصفاد.
لكن تقرر في النهاية إطلاق سراح صاحب الـ29 عامًا بكفالة، لحين الانتهاء من التحقيقات.
عودة توني لجدة
لكن رغم هذا الحادث، عاد إيفان توني خلال الساعات الماضية لمدينة جدة بصورة طبيعية، للانتظام في تدريبات الأهلي من جديد.
ومن المقرر أن يخوض الراقي خلال فترة التوقف الحالية مباراة ودية أمام الرجاء المغربي في جدة، تحديدًا في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يستأنف رفاق إيفان توني منافساتهم بمواجهة ضمك في 19 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن 2025-2026 برصيد 19 نقطة، حصدها من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في أربع، فيما لم يتلق أي هزيمة.
مسيرة إيفان توني في السعودية
المهاجم الإنجليزي كان قد انضم للأهلي في صيف 2024 قادمًا من برينتفورد، مقابل 42 مليون يورو تقريبًا، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.
وقد عاني توني في بداية مسيرته مع الراقي من تهميش المدرب ماتياس يايسله له، قبل أن ينجح في حجز مكانه الأساسي بتشكيل موسم 2024-2025، حيث خاض 44 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع ستة آخرين.
لكن المعاناة عادت مع بداية الموسم الجاري، حيث تراجع مستوى توني بشكل كبير، وأصبح متمرسًا في إهدار الفرص السهلة، ما دفع الجمهور للمطالبة برحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.
توني شارك الموسم الجاري 2025-2026 في 18 مباراة بمختلف البطولات، أحرز بها 12 هدفًا وصنع اثنين آخرين.
وتتحدث التقارير حاليًا عن احتمالية رحيل إيفان توني بالفعل عن الأهلي في شتاء 2026 أو صيف العام ذاته بحد أقصى، في ظل امتلاكه لعدة عروض إنجليزية.