من أزمة الأهلي إلى توريط العلا.. وليد معاذ "المتهم الأول" في الأخطاء القانونية

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، قرارًا بسحب الثلاث نقاط التي حققها نادي العلا، في مباراته ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

العلا فاز (3-0) على الوحدة، يوم 22 يناير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري يلو، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

إلا أن الوحدة تقدم بشكوى رسمية، وصلت إلى لجنة الاستئناف في النهاية؛ وذلك ضد قانونية مشاركة ماتيا ناستاسيتش مع العلا، بسبب الإيقاف.

وبالفعل.. قبلت "الاستئناف" شكوى الوحدة؛ حيث قررت اعتباره فائزًا (3-0) إداريًا، ما أدى إلى تراجع العلا من "وصافة" دوري يلو إلى "المركز الرابع".

وقرر العلا تصعيد القضية في الأيام القادمة، إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ من أجل إلغاء قرار لجنة الاستئناف، واستعادة النقاط الثلاث.