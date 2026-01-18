الأهلي في طريق الشباب "السيئ" .. صحيفة ميريح ديميرال "البيضاء" كان يجب تلطيخها أمام الخلود!

الراقي حل بالأمس ضيفًا على الخلود، باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

اللقاء أداره الحكم السعودي ماجد الشمراني، والذي قام بإلغاء هدف لكل من الراقي ثم الخلود في الدقيقتين 31 و57 من عمر المباراة.

لكن في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، نجح المهاجم الإنجليزي إيفان توني في إحراز هدف للأهلي، اقتنص به ثلاث نقاط غالية.