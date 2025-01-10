"غرق مع ذكريات الهاتريك ووقع في فخ جمهور الأهلي!" .. عبدالرزاق حمدالله متفرج بقميص الشباب "تفرغ للمشاجرة فقط"

حمدالله وظهور سيئ جديد..

"ثقيل في الحركة وغاضب ولم يقدّم أي إضافة فنية".. هذا ملخص ظهور النجم عبدالرزاق حمدالله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في مواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة.

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الشباب سقط في فخ الخسارة (2-3) أمام مستضيفه الأهلي، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الأهلي تقدم بثلاثية نظيفة على الليث الشبابي؛ عن طريق إيفان توني وجابري فيجا وسعد بالعبيد، في الدقائق 1 و13 و48 على التوالي.

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لكن.. الشباب عاد بقوة في الدقائق الأخيرة؛ حيث سجل أولًا في الدقيقة 72، بواسطة مدافع الأهلي ميريح ديمرال بـ"الخطأ في مرماه"، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 5+90، عن طريق الجوهرة الشابة مصعب الجوير.

وصمد الأهلي في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع؛ لينتزع 3 نقاط غالية، قادته للاحتفاظ بمركزه "الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الشبابي عند النقطة 23، في المركز "السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مستوى حمدالله "المخيب"، في قمة الأهلي والشباب، مساء اليوم..