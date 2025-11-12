انضم ليروي ساني إلى جلطة سراي في صيف 2025 في صفقة انتقال حر فاجأت الكثيرين، خاصة بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

ووفقاً لشبكة "ذا أتلتيك"، فقد اختار اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً النادي التركي مفضلاً إياه على عروض ضخمة أخرى.

وكان نادي الهلال، المنافس التقليدي للأهلي، أحد أبرز الساعين لضمه في ذلك الوقت لدعم قائمته في كأس العالم للأندية، لكنه واجه رفضاً من اللاعب، الذي حسم وجهته بالتوقيع لجلطة سراي بعقد يمتد لثلاث سنوات (حتى 2028) براتب سنوي يُقدر بـ 15 مليون يورو.

وفي موسمه الأول مع جلطة سراي، أكد ساني قيمته الفنية كأحد الركائز الأساسية للفريق، وخلال 15 مباراة خاضها حتى الآن بجميع المسابقات، ساهم ساني بشكل مباشر في 6 أهداف.

جاءت بصمته الأبرز في الدوري التركي الممتاز، حيث لعب 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر. وعلى الصعيد القاري، ورغم عدم تسجيله في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، إلا أنه أظهر قدرته على الصناعة بتقديمه تمريرتين حاسمتين لزملائه.