يتمتع النجم الألماني ليروي ساني بمسيرة احترافية مميزة تضعه كأحد أبرز المواهب الهجومية في جيله، وهي المسيرة التي جعلته هدفاً بارزاً للعديد من الأندية الكبرى.
بدأت رحلة ساني اللامعة في أكاديمية شالكه 04، حيث لفت الأنظار سريعاً وتم تصعيده للفريق الأول في 2015. وخلال 57 مباراة مع شالكه، سجل 13 هدفاً وصنع 8، وهو ما كان كافياً لجذب أنظار بيب جوارديولا.
في عام 2016، قام مانشستر سيتي بخطوته الكبيرة، ودفع 52 مليون يورو للتعاقد مع الموهبة الألمانية. في إنجلترا، انفجرت موهبة ساني، حيث أصبح عنصراً حاسماً في تحقيق السيتي للبطولات. وخلال 135 مباراة، سجل 39 هدفاً وقدم 44 تمريرة حاسمة، مساهماً في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة مرتين، ودرع المجتمع مرتين.
بعد 4 مواسم ناجحة في إنجلترا، عاد ساني إلى وطنه في 2020 من بوابة العملاق بايرن ميونخ، في صفقة بلغت قيمتها 49 مليون يورو. واصل ساني مسيرته المرصعة بالألقاب، حيث حقق "البوندسليجا" 4 مرات متتالية، وفاز بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الألماني مرتين. وكانت أرقامه مع البايرن مذهلة، إذ خاض 223 مباراة، سجل خلالها 61 هدفاً وصنع 55، قبل أن يبدأ تجربة جديدة في تركيا.
وعلى الصعيد الدولي، يُعد ساني ركيزة أساسية في منتخب ألمانيا، الذي مثله لأول مرة في نوفمبر 2015، وخاض معه 70 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفاً.