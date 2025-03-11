الأهلي ضد الريان | "مهر آسيا" أكبر من "عقلية" لاعبي الراقي .. وثنائي أنقذ ماتياس يايسله من ليلة ظلماء!

أبرز ملامح عبور الأهلي لدور ربع نهائي النخبة الآسيوية على حساب الريان..

كما كان متوقعًا .. الأهلي يصعد رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فهو الفريق الذي لم يخسر أي مباراة منذ مرحلة الدوري..

الراقي خطف بطاقة التأهل من أمام الريان القطري بالفوز بثنائية نظيفة على استاد الإنماء في جدة، في إياب دور الـ16، بعدما كان قد انتصر ذهابًا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ثنائي قلعة الكؤوس أحرزها المحارب الجزائري رياض محرز في الدقيقتين 77 و83 من عمر المباراة، ليطيح بهما بالريان من البطولة القارية.

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لكن ومع الاعتذار لجمهور الأهلي وسط أفراحه .. هناك سلبية سيطرت على لقاء الليلة قبل تحقيق الفوز، لذا دعونا في السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مواجهة الراقي والريان..