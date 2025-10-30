الأهلي والرياض | "مدرسة الوسطى" تكشف فقر ماتياس يايسله التكتيكي .. ومحمد نور لم يكن حاقدًا عليك يا رياض محرز

لم يعد غريبًا الآن، أن نُشاهد سقوط فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسله، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي منذ بداية مسابقة الدوري في الموسم الرياضي الحالي، وهو يقدّم مستوياتٍ مخيبة للغاية؛ حيث أنه إما يفوز بصعوبة كبيرة، أو يسقط في فخ التعادل.

والأمر المشترك للفريق الأهلاوي، سواء فاز بصعوبة أو سقط في فخ التعادل؛ هو أنه لا يجد الحلول "التكتيكية" الكافية، فوق أرضية الملعب.

آخر هذه المباريات التي حدث فيها ذلك؛ كانت ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وتقدّم الأهلي في النتيجة، عن طريق نجمه الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة 90+1؛ قبل أن يُعادل البرتغالي أنطونيو توزي لنادي الرياض، في الدقيقة 90+11.

وبهذه النتيجة.. وصل الفريق الأهلاوي إلى النقطة 13، في "المركز الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما حصد الرياض نقطته السابعة في "المركز الثاني عشر"، مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الأهلي المخيب أمام الرياض، مساء اليوم الخميس..