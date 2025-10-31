Rui Pedro Braz Ahli GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

رفض توجيه أصابع الاتهام للتحكيم! .. مدير الأهلي الرياضي يحرج مسؤولي النادي ويحدد شروط العودة للمنافسة

أصداء الجدل التحكيمي في مباراة الأهلي والرياض لا تزال مستمرة..

غضب كبير ساد بين مسؤولي النادي الأهلي؛ بسبب قرارات الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، الذي أدار المواجهة ضد فريق الرياض الأول لكرة القدم.

الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ورغم غضب الإدارة الأهلاوية؛ إلا أن المدير الرياضي للنادي روي بيدرو باراز رفض تحميل التحكيم مسؤولية التعادل، كاشفًا عن الأسباب الحقيقية للسقوط الجديد في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.   

    لقطات تحكيمية جدلية في مباراة الأهلي والرياض

    شهدت مباراة عملاق جدة الأهلي ضد نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، مجموعة من اللقطات التحكيمية الجدلية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: احتساب "ركلة جزاء" للأهلي في الدقيقة 89؛ بعد لمس مدافع الرياض محمد الخيبري، الكرة بيده داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: احتساب "ركلة جزاء" للرياض في الدقيقة 90+6؛ بعد ضرب ظهير الأهلي عبدالإله الخيبري، لقدم المهاجم السنغالي مامادو سيلا.

    * ثالثًا: إشهار "كارت أحمر مباشر" في وجه نجم الأهلي زياد الجهني في الدقيقة 90+13؛ بعد منعه انفراد مهاجم الرياض مامادو سيلا، بمرمى الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

    وإلى جانب هذه اللقطات.. طالب الأهلي بمجموعة من "ركلات الجزاء" الأخرى، التي لم تحتسب في المباراة؛ أبرزها تلك التي جاءت في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد سقوط المدافع البرازيلي روجر إيبانيز داخل منطقة الـ18 لنادي الرياض.

  • متحدث الأهلي يفتح النار على المنظومة التحكيمية في الملاعب السعودية

    وبعد أحداث مواجهة الرياض.. فتح ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، النار على المنظومة التحكيمية في الملاعب السعودية.

    وقال الفهمي: "لا حكم محلي نافع، ولا أجنبي شافع"؛ مشددًا على أن الأهلي لا يدعي المظلومية، ولكنه في كل موسم يكون الأكثر تضررًا من القرارات التحكيمية - وفقًا لوصفه -.

    وسخر المتحدث الرسمي باسم عملاق جدة بتأكيده على أن النادي الأهلي، سيطلب نقل مبارياته إلى دولة اليونان؛ على أمل أن يجد العدل، ولا يتعرض إلى الظلم التحكيمي الذي يُعاني منه حاليًا - على حد قوله دائمًا -.

  • المدير الرياضي للأهلي "يحرج" مسؤولي النادي بسبب التحكيم

    ومن ناحيته.. قام البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بـ"إحراج" المتحدث الرسمي ماجد الفهمي ومسؤولي عملاق جدة؛ الذين يحملون التحكيم مسؤولية فقدان النقطة تلو الأخرى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وآخرها في مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم.

    باراز أكد في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أن سقوط الأهلي في مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ يعود إلى سوء أداء الفريق وعدم تركيز اللاعبين، بعيدًا عن أي عوامل أخرى داخل أرضية الملعب.

    وعن ذلك يقول المدير الرياضي البرتغالي: "مرة أخرى.. لم نكن أقوياء بما يكفي، لم نكن جيدين بما يكفي، لم نكن فعالين بما يكفي، لم نتجاوز توقعات جماهيرنا كما ينبغي".

    وشدد باراز على أن الأداء والتركيز والالتزام الذي يتطلبه هذا النادي الكبير، لا يُمكن أن يقبل بأقل من التميّز.

    وأضاف: "بغض النظر عن جميع العوامل الإضافية على أرضية الملعب؛ علينا أولًا معالجة أخطائنا وتحليلها، قبل النظر إلى أي شيء آخر"، لافتًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة، لتطوير هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الموهوبين الذين يمتلكهم الفريق الأهلاوي.

    وأعرب روي بيدرو باراز عن ثقته في تحقيق الانتصار تلو الآخر، وتحقيق التطلعات وأحلام الجماهير؛ إذا التزم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بالعمل الجاد والصدق والانضباط.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 7 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

