ستكلف 100 مليون ريال .. الأهلي يستهدف صفقة "مزدوجة" من الاتفاق

الأهلي يرغب في المنافسة بقوة الموسم القادم..

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي التحرك، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد "2025-2026".

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الأهلي كتب المجد في موسم "2024-2025"؛ بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، لأول مرة في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

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وعلى الرغم من ذلك.. عانى الفريق الأهلاوي من تذبذب كبير، على المستوى المحلي؛ والذي خسر فيه لقبي السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.