الأهلي ضد الاتفاق | أليكساندر الإثبات الحقيقي لقلة حظ الراقي وملعب الكرة ليس "حلبة مصارعة" يا إيفان توني!

ثنائية في شباك الاتفاق تعيد الأهلي للانتصارات..

أبى الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، إلا أن يصالح جماهيره في لقاء الليلة أمام الاتفاق، ليس فقط بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام الخلود (1-0)، إنما كذلك ليكافئهم على دعمهم له ودفعهم للإدارة للتراجع عن خطوة إقالته، وإعلان التمسك به رسميًا قبل أيام قليلة..

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الألماني صاحب الـ36 عامًا قاد الراقي اليوم الإثنين، للفوز أمام النواخذة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد.

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الثنائية سجلها جابري فيجا وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 30 و63، فيما أحرز جيورجينيو فينالدوم هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 1+90. (شاهد الأهداف)

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هذا الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 29 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما يحل النواخذة في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

الأهلي لم يخرج من المباراة بنتيجة إيجابية فقط، إنما كذلك قدم أداءً مميزًا رغم الغيابات في صفوفه والاضطرار للعب بلاعب الوسط فرانك كيسييه في مركز قلب الدفاع بدلًا من الموقوف ميريح ديميرال بعد طرده في المباراة الماضية أمام الخلود، وغيرها من التغييرات. (اطلع على التشكيل كاملًا)

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ملامح فوز الأهلي أمام الاتفاق..