الأهلي ضد الاتحاد .. عندما يتعرض البليهي للإحراج وتتأكد مقولة "العميد يخضع أمام الكبار"

الأهلي حصد 3 نقاط غالية أمام الاتحاد..

SHAHID

"قبل المباريات يسخرون من المنافسين وبعدها يحزنون".. هذا هو حال جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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جماهير الاتحاد قامت بـ"السخرية" من الأهلي بقسوة، قبل ديربي جدة الكبير، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن.. بعد المباراة خرجوا وهم يشعرون بالحزن الشديد؛ حيث خسر فريقهم (0-1) أمام النادي الأهلي، في تكرار لنفس نتيجة "الدور الأول" من مسابقة الدوري.

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العديد من نجوم الاتحاد، ظهروا بمستوى سيئ للغاية في الديربي؛ وسط تألق من الفريق الأهلاوي، ومدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله، الذي عوض نكسات المباريات الماضية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز الظواهر التي يُمكن الوقوف عندها، والتي شهدها ديربي جدة الكبير بين الأهلي والاتحاد..