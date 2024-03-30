الأسلوب "المستحيل"!.. تين هاج والثأر من برينتفورد الذي أحرج وأفسد خطط مانشستر يونايتد

ما هو أسلوب لعب مانشستر يونايتد الآن؟

يستعد فريق مانشستر يونايتد اليوم السبت للعودة إلى ملعب جيتش كوميونيتى الذى شهد إحدى أكثر الهزائم المدمرة التي تعرض لها الشياطين الحمر في السنوات الأخيرة، وهي الهزيمة التي غيرت خطة الفريق التكتيكية سريعًا.

ولا يثير ملعب فريق برينتفورد عادةً الرعب للمنافسين ولكن بالنسبة لمانشستر يونايتد فالوضع مختلف ومواجهة اليوم ستعيد ذكريات قاسية لتين هاج.

وقد مر أكثر من 19 شهرًا على مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة على هذا الملعب ولكن ما حدث فى هذه المباراة لا يمكن لأى مشجع نسيانه، حيث تعرض الشياطين الحمر لهزيمة كاسحة بنتيجة 4-0 على يد فريق توماس فرانك، في المباراة الثانية من الموسم الماضي وهى واحدة من أسوأ النتائج فى تاريخ اليونايتد وكانت لها تأثيرًا قويًا على تين هاج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعاقد مانشستر يونايتد مع إريك تين هاج، بعد نجاحه اللافت والمميز مع فريق أياكس الذي سيطر على كرة القدم الهولندية ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقدم أسلوب لعب جذاب، وحاول تين هاج، فرض نفس الأسلوب مع اليونايتد لكن هزيمة الفريق المفاجئة أمام برينتفورد، وقبلها الهزيمة أمام برايتون، أجبرته على إعادة التفكير فى خطة اللعب.