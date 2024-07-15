الأرجنتين وكولومبيا | بكاء ميسي يتوّج سكالوني بكوبا أمريكا.. والصواريخ غير الموجّهة تدمر حلم خاميس!

نهاية متوقعة لفلسفة ناجحة..

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024" للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، عقب فوزه (1-0) على كولومبيا، فجر اليوم الإثنين، في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها الولايات المتحدة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي تأخر انطلاقها 80 دقيقة بسبب أحداث شغب، بالتعادل دون أهداف، ليلجأ المنتخبان لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه.

وتقمص البديل لاوتارو مارتينيز دور البطولة، بعد إصابة الأسطورة ليونيل ميسي وخروجه باكيًا في الدقيقة 63، ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 112، ليمنح فريقه اللقب الثاني على التوالي، ويتوج نفسه هدافًا للبطولة برصيد 5 أهداف.