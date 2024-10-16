الأرجنتين وبوليفيا | كفى عبثًا بالتاريخ يا ميسي.. العالم أجمع على أنك الأعظم!

ليلة استثنائية للأسطورة..

قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز كبير على حساب بوليفيا بنتيجة (6-0)، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي 3 أهداف في الدقائق 19 و84 و86، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز ونازارينو بازان الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 43 و45+3 و69.

بهذا الفوز، حافظ راقصو التانجو على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام كولومبيا (الوصيف)، بينما توقف رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف الإكوادور وباراجواي.