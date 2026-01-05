"الأرجنتينيون غريبون" .. مدافع إنتر يخرج بتصريح غريب عن لاوتارو مارتينيز!

قدّم إنتر مباراة كبيرة في ختام الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي وحقق انتصارًا مستحقًا على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل له كلًا من بيوتر زيلينسكي ولاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، فيما أحرز هدف الضيوف الوحيد سانتياجو كاسترو في الدقائق الأخيرة.

الفوز أعاد النيراتزوري لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن جارهم ميلان، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة مقابل 38 للروسونيري و37 لحامل اللقب نابولي.

الجولة القادمة تنطلق وسط الأسبوع الجاري، وخلالها يلعب إنتر خارج ملعبه مع بارما مساء الأربعاء المقبل.

Getty/Goal