"تغريدة قذرة" .. مسؤول الأخدود يهاجم وليد الفراج بعد تدخله في قضية النصر والوحدة

الأخدود أكثر المترقبين لقضية النصر والوحدة..

فتح حسن بن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود، النار على الإعلامي وليد الفراج؛ وذلك على خلفية قضية النصر والوحدة، المنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي حاليًا.

الوحدة قدّم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بعد الخسارة (0-2) أمام النصر، في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2024-2025.

وجاءت شكوى الوحدة - التي وصلت من الانضباط إلى مركز التحكيم -؛ بحجة تأخُر وصول "حافلة" الفريق النصراوي إلى الملعب، وما نتج عنه من تأجيل انطلاق المباراة، لمدة ساعة كاملة.