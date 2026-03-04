"الأخبار الكاذبة تجاوزت الحدود!" - البرازيلي ريتشارليسون ينفي مزاعم مقاطعته لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة بسبب الصراع مع إيران

في تصريح حقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي، سعى ريتشارليسون إلى توضيح الالتباس.

وقال: "للتوضيح، لأن الأخبار الكاذبة قد تجاوزت الحدود: لم أدلِ أبدًا بهذا التصريح". "على الرغم من أنني أعارض أي نوع من الحروب والصراعات، إلا أنني لم أقل أبدًا أنني لن ألعب مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم. آمل أن يتراجع كل من شارك هذه الكذبة عن ذلك ويحذف منشوراته".

جاء هذا التصريح عقب تصريح من الحكومة البرازيلية تدين فيه تدخل الولايات المتحدة في إيران. وقالت: "وقعت الهجمات في خضم عملية تفاوض جارية بين الأطراف، وهي السبيل الوحيد الممكن للسلام - وهو الموقف الذي دأبت البرازيل على اتخاذه في المنطقة".

ريتشارليسون، الذي استخدم منصته للترويج للقضايا الإنسانية في الماضي، يحظى بشعبية كبيرة في بلده الأصلي البرازيل بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا مع المنتخب الوطني. سجل 20 هدفًا في 54 مباراة مع المنتخب البرازيلي وكان جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس أمريكا 2019 وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2020. كما فاز المهاجم بجائزة هدف البطولة في كأس العالم 2022 لضربته المرتدة ضد صربيا.