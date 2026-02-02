Goal.com
زهيرة عادل

الآن ربما يفهمون سبب غضب كريستيانو رونالدو .. لولا خروج جورج جيسوس عن المتوقع لنال الرياض من النصر كما فعل مع الهلال!

أبرز ملامح فوز النصر أمام الرياض 1-0..

في ديربي لم يكن سهلًا نظرًا للغيابات، نجح النصر في تأمين سلسلة انتصاراته التي بدأت من جديد مؤخرًا، فائزًا أمام الرياض بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

هدف المباراة الوحيد سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ساقطة من زميله البرتغالي جواو فيليكس.

وقد ارتقى العالمي لصدارة جدول الترتيب من جديد "مؤقتًا" بفضل هذا الفوز رافعًا رصيده للنقطة 46 متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال "المتصدر"، وثلاث نقاط على الأهلي "صاحب المركز الثالث"، لكن الثنائي الأخير لعب مباراة أقل.

أما الرياض فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة، محتلًا المركز الـ15 في جدول الترتيب، متفوقًا بنقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها أحد أن الرياض قدم مباراة جيدة أمام النصر، كان قريبًا بها من الخروج بنقطة تعادل على الأقل، لكن الوضع في النصر يدفعك للحديث عنه بشكل أكبر، لذا دعونا نرصد بعض النقاط عن العالمي تحديدًا في السطور التالية..

  • Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أطراف مرهقة .. ووجه أيمن يحيى يلخص كل شيء

    بالحديث عن طرفي ملعب النصر، فقد اعتمد جورج جيسوس على أيمن يحيى على اليمين في ظل معاناة كينجسلي كومان من الإرهاق، وعبدالرحمن غريب على اليسار، للاستعانة بساديو ماني كرأس حربة.

    النتيجة .. أطراف بلا حلول، مرهقة، تمريرات للخلف أكثر من الأمام، بالمختصر جبهات حاضرة غائبة.

    الأدهى أنه رغم قلة مجهود الثنائي إلا أن أيمن يحيى خرج في الدقيقة 58 من عمر المباراة، وعلامات الإرهاق الشديد والتعب على وجهه، وهو صاحب الـ24 عامًا، حتى ضغط المباريات لا يعاني منه، كونه ليس لاعبًا أساسيًا بالأساس في المباريات الأخيرة.

    لكن يمكننا أن نعول الأمر على الاعتماد عليه كظهير في الموسم الجاري تحديدًا، وقد فقد أساسيات مركز الجناح!

    بالانتقال لعبدالرحمن غريب، فقد احتار الجميع في أمره .. من التألق في الجولات الماضية في غياب ساديو ماني للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 إلى التراجع الغريب في لقاء الليلة.

    تلك الحالة ربما تنفي مزاعم توقيع عقود انتقاله للهلال، فأقل لاعبي الزعيم أفضل حالًا من مستوى عبدالرحمن غريب أمام الرياض .. لكنها في الوقت نفسه قد تضع الشكوك حول فقدانه شغف تمثيل العالمي بعد ضمان الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

  • Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ثنائي فضح الشق الهجومي

    استمرارًا مع الوضع الهجومي المخيب للنصر أمام الرياض رغم الانتصار، فالتراجع لا يتعلق فقط بعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى..

    "النصر فوق الجميع" أو "النصر بمن حضر" .. مقولات كلما تمر المباريات تُثبت عدم صحتها، حيث بدى تأثير غياب مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو على وسط وهجوم العالمي أمام الرياض.

    بروزوفيتش الذي يعد بمثابة "رمانة الميزان" في وسط النصر، لم تنجح ثنائية علي الحسن وأنجيلو في سد ثغرة غيابه سواء من الناحية الدفاعية والسيطرة على وسط الملعب أو الهجومية والخروج بالكرة والوصول سريعًا لمناطق الخطورة للخصم.

    أما رونالدو فرغم تخطيه حاجز الـ40 عامًا وحتى مع تراجع مستواه مؤخرًا، يبقى تأثيره في هجوم النصر واضحًا للعيان، سواء حين ينجح في استغلال أنصاف الفرص وحلول الرأسيات لديه لفك الشفرات الدفاعية أو عندما تتركز الرقابة الدفاعية عليه وينجح في فتح المساحات لزملائه من خلفه.

    الخلاصة .. في غياب بروزوفيتش ورونالدو لم يخلق العالمي سوى فرصتين خطيرتين فقط!

  • لولا خروج جيسوس عن المتوقع

    قبل انطلاق مواجهة النصر والرياض، جميع تقريبًا توقع أن يشارك البرتغالي جواو فيليكس كرأس حربة تعويضًا لغياب كريستيانو رونالدو.

    لكن جيسوس فاجأ الكثيرين ببقاء فيليكس في مركزه خلف المهاجم، والاعتماد على الجناح ساديو ماني لتعويض الدون.

    قرار المدرب البرتغالي هذا ربما راجع لحالة جواو فيليكس في المباريات الأخيرة من إهدار عديد الفرصة السهلة والانفرادات بغرابة شديدة أمام مرمى الخصوم.

    الرهان هنا كان على استفاقة ساديو ماني المنتشي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 مع منتخب السنغال، والعائد حديثًا للعالمي بقوة وطاقة لانتشال الفريق الذي خسر الصدارة.

    وقد نجح رهان جيسوس بالفعل .. مع اختفاء أطراف النصر – كما تحدثنا – كان الحل من العمق هو المخرج، وقد فعل البرتغالي بكرة ساقطة خلف دفاع الرياض، سددها السنغالي في الشباك بنجاح، حتى أنه أضاف الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة بصناعة فيليكس أيضًا، لكن أُلغي بداعي التسلل.

    في المقابل، نفذ النصر مصيدة التسلل بشكل جيد، ما حرم الرياض من إدراك التعادل وربما حتى الفوز، ليفشل في تكرار ما فعله أمام الهلال قبل أسبوع تقريبًا، وقتما خرج بنقطة التعادل أمامه (1-1)، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

  • الآن ربما تفهمون سبب غضب رونالدو

    قائد النصر غاب عن مواجهة الليلة أمام الرياض، اعتراضًا على عدم دعم فريقه بالأموال والصفقات كما يحدث مع الهلال الذي يقترب من ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما بخلاف إبرامه عدد من الصفقات في الشتاء الجاري، وفي المقابل، لم يضم العالمي سوى العراقي حيدر عبدالكريم فقط ويعاني من أزمة مالية.

    غضب الدون هذا ربما – لمن لم يفهم بالأساس معاناة النصر – فُهم دافعه جيدًا بشكل النصر الليلة أمام الرياض، رغم افتراض سهولة المباراة.

    بعض البدلاء شاركوا الليلة في ظل الغيابات كعلي الحسن، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، وجميعهم كان نقطة ضعف واضحة في مستوى النصر، كما تحدثنا سلفًا.

    ناهيك عن مدى تأثر كتيبة جورج جيسوس حال غياب لاعب واحد فقط من نجومه الأساسيين، وقتها ينفرط العقد، ولعل أبرز مثال هو خسارة صدارة الترتيب مع غياب ساديو ماني الشهر الماضي.

    الأكيد أن النصر يحتاج للكثير، كي نقول "العالمي بمن حضر" بالفعل، وهذا التكاتف ليس مقتصرًا على دعم لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات فقط، بل أيضًا من أعضاء شرفه الذين تخلوا عنه بشكل مفاجئ في وقت يقف به الوليد بن طلال خلف الهلال دائمًا وأبدًا!

