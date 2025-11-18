الافتتاح بدون ضيوف .. برشلونة يرفض إرسال تذاكر لأتلتيك بيلباو في مباراته الأولى على كامب نو الجديد!

أبلغ نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو أنه لن يتم تخصيص أي تذاكر لمشجعي الفريق الزائر في مواجهة الدوري الإسباني المقررة يوم السبت على ملعب كامب نو، الذي أعيد افتتاحه مؤخرًا بشكل جزئي.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي، أن القرار يأتي التزامًا بقيود السلامة المرتبطة بالترخيص التشغيلي المؤقت، والذي لا يسمح بتنظيم دخول جماهير الفرق المنافسة في هذه المرحلة.

وتُعد المباراة أول لقاء رسمي لبرشلونة على أرضية كامب نو منذ مايو 2023، غير أن العنوان الأبرز يبقى القيود غير المسبوقة المفروضة على جماهير الفريق الضيف، في ظل التعامل مع لوائح السعة الجزئية.

من جانبه، أكد نادي أتلتيك بيلباو في بيان رسمي أن برشلونة أبلغه بعدم إمكانية إرسال التذاكر، مشيرًا إلى أن الترخيص الحالي للمرحلة 1B لا يضمن الحد الأدنى من شروط الفصل والتحكم والحماية المطلوبة لاستضافة جماهير الزوار، حيث أوضح برشلونة أن أعمال التقسيم اللازمة لا تزال قيد الإنشاء، ولن تُستكمل إلا خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعيد النادي الكتالوني فتح كامب نو على مراحل بعد موسمين قضاهما في ملعب مونتجويك، حيث خُصصت 45,401 مقعد في المرحلة الأولى، لكن الأقسام التي أُعيد افتتاحها، بما في ذلك المدرج الجنوبي والجناح الجانبي، ما زالت غير مكتملة من الناحية الهيكلية، وهو ما يحول دون الفصل بين الجماهير.

ورغم الحماسة الكبيرة المحيطة بعودة الفريق إلى معقله التاريخي، فرضت هذه العقبة التنظيمية على برشلونة رفض تخصيص حصة لمشجعي أتلتيك بيلباو المسافرين.