الاسم، الشعار واللاعبين المحليين .. حقيقة التغييرات المرتقبة على الهلال في عهد الوليد بن طلال

أيام حاسمة ومصيرية في تاريخ الهلال

اقترب الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، من الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نادي الهلال، والتي ستمثل خطوة تاريخية في الرياضة السعودية.

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفي، قبل نهاية ديسمبر الجاري، من أجل الكشف عن تفاصيل صفقة استحواذ الوليد بن طلال، على الهلال، والذي يخضع حاليًا لملكية صندوق الاستثمارات السعودي، بنسبة 75% من أسهمه، بينما تعد نسبة الـ25% الأخرى مملوكة للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، فيما ينتظر أن تتحول ملكية النادي بالكامل إلى الوليد بن طلال، وقد تم الكشف عن حقيقة التغييرات المرتقبة على النادي في العهد الجديد.

  • ما القصة؟

    يعيش الجمهور الأزرق أيامًا تمتزج فيها مشاعره بين السعادة بأخبار اقتراب الأمير الوليد بن طلال من الاستحواذ الكامل على الهلال، وبين القلق على مستقبل النادي وما قد يشهده من تغييرات ثورية في العهد الجديد، خاصة فيما يتعلق بالاسم والشعار والاستراتيجيات الفنية المختلفة.

    كانت عدة مصادر صحفية قد أكدت قُرب حسم الصفقة لصالح الداعم الأول للنادي خلال السنوات الأخيرة، وقد أفاد الإعلامي عبد الله الحنيان أن قيمة الصفقة تقل قليلًا عن ملياري ريال سعودي، مشيرًا إلى أن المستثمر الجديد لديه حسابات حول كيفية الاستفادة من علامة الهلال التجارية، إلا أن الأمر لن يتعلق بالأرباح فقط، بل إن هناك مصروفات وفاتورة عالية، تتكفل بها شركة المملكة القابضة، ما تجعله مُقبلًا على مرحلة تجارية انتقالية قادمة.

  • تغيير الاسم والشعار

    شبكة 365Scores طمأنت الزعماء حول مصير ناديهم من حيث الاسم والشعار، حيث أكد أن المالك الجديد ينوي الحفاظ على جميع الأصول الخاصة بالهلال، نافيًا تمامًا وجود أي نية لديه لتغيير اسم أو شعار النادي.

    وأوضحت الشبكة أن هذا الأمر يعود أولًا لالتزام الهلال باسمه وشعاره الحالي بعقود تجارية ورعاية موقعة مع شركات ومؤسسات خاصة، مشيرًا إلى أن خصخصة النادي ستكون لصالح شركة المملكة القابضة.

    كان الهلال قد غيّر شعاره في عهد رئيسه السابق، فهد بن نافل، المفضل كثيرًا لدى الوليد بن طلال، وقد بُرر ذلك بمواكبة الظروف الحالية وتماشيًا مع طلبات السوق والرعاة والمصالح التجارية والاستثمارية.

  • استراتيجية اللاعبين المحليين

    من جانب آخر، أوضح 365Scores أن المالك والإدارة الجديدة للهلال ستضع استراتيجية خاصة لتطوير اللاعبين السعوديين، تهدف للاستفادة منهم مستقبلًا مع الفريق الأول.

    وأشار إلى أن النادي سيُولي اهتمامًا خاصًا بملف تصدير اللاعبين المحليين للاحتراف الخارجي، حيث سيتم إعداد خطة استثمارية طويلة المدى تعتمد على هذا الأمر كأحد مداخيل النادي المستقبلية.

  • الهلال بين ملكية الصندوق ودعم الوليد بن طلال "الملياري"

    وتمهيدًا للميركاتو السعودي التاريخي، الذي شهده صيف 2023، أعلن وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%.

    وأبرم نادي الهلال، صفقات تاريخية، في ميركاتو 2023، بضم أسماء على غرار نيمار جونيور، ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، روبن نيفيش، سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش.

    وساهمت صفقات الهلال، في تحقيق موسم تاريخي في "2023-2024"، بعد الفوز بالثلاثية السعودية مع المدير الفني جورج جيسوس، بخلاف الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كأكثر نادٍ صنعًا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

    ورغم تراجع الهلال في موسم 2024-2025، واكتفائه بلقب كأس السوبر السعودي، إلا أن الزعيم اختتم الموسم بأفضل طريقة، مع مدربه الجديد سيموني إنزاجي، بمشاركته في كأس العالم للأندية 2025، التي شهدت تعادلًا أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد في المونديال، بنتيجة (1-1)، وفوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي (4-3)، في دور الـ16، فيما توقفت محطة الأزرق عند ربع النهائي.

    وكان فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية السابق، قد وجه رسالة شكر إلى الأمير الوليد بن طلال، في رسالته الوداعية لجماهير الزعيم، مؤكدًا أن العضو الذهبي يعد رمزًا راسخًا في ذاكرة الهلاليين، وداعمًا تاريخيًا لأجيال مضت.

    وقال ابن نافل، إن الوليد بن طلال قدم أكثر من 1.5 مليار ريال، لإدارة الهلال، من أجل دعم الكيان، مضيفًا "المملكة القابضة.. وكل شركاتي وأنا.. سنقف خلف الهلال للوصول به قاريًا ثم عالميًا بدعم قيادتنا".. "الهلال..؟ ما فيه إلا ابشر وتم!". ليست مجرد عبارات عابرة؛ بل أفعال كتبها التاريخ.. وشهدت لها الأمجاد.. وتناقلتها الأجيال".

