من الاستقرار الإداري إلى استعادة النجم المعار .. "روشتة" إنقاذ الهلال قبل كأس العالم للأندية

الهلال يمر بموسم صعب!

لم يحظ الهلال بالموسم الذي يريده، سواء على صعيد الأداء على أرض الملعب أو التتويج بالألقاب، فالفريق خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة وبات موقفه صعبًا جدًا في منافسة الاتحاد على لقب دوري روشن السعودي.

لم يُنقذ موسم الهلال من "الصفر" سوى الفوز بكأس السوبر السعودي، ولكن مع هذا فالمشاركة المرتقبة في كأس العالم للأندية قد تُغير من شكل هذا الموسم حال ارتقت للآمال والطموحات، وإلا ستكون كابوسًا جديدًا يُضاف لكوابيس هذا الموسم المرعبة.

الهلال ولكي يضمن تحقيق الحد الأدنى المطلوب من مشاركته في مونديال الأندية، نحاول هنا تقديم "روشتة" تتضمن عدة نقاط لإنقاذ الهلال من وضعه الحالي قبل التوجه إلى أمريكا، فما هي تلك النقاط اللازمة ليتغير موسم الفريق؟ نستعرض معًا ..