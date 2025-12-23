الاستغلال الأمثل لعطلة الأعياد .. ريال مدريد يُحول ملعب سانتياجو بيرنابيو إلى مدينة ملاهي!

أعلن ريال مدريد في نهاية أكتوبر الماضي عن استغلال ملعبه سانتياجو بيرنابيو خلال فترة الأعياد بتحويله إلى مدينة ملاهي تضم عددًا من الفعاليات والأنشطة.

وأوضح النادي أن فعالية "مافيداد بيرنابيو" "Mavidad Bernabéu" ستبدأ اليوم 23 ديسمبر وحتى الـ31 من نفس الشهر، مشيرًا عبر موقعه الرسمي إلى نفاذ التذاكر المخصصة للحدث كاملة.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن الزوار سيستمتعون خلال تلك الفترة بأجواء غير مسبوقة في الملعب، مشيرة إلى أن الأنشطة ستشمل الإضاءة الاحتفالية، موسيقى حية، عروض، مناطق ترفيهية، وعناصر مستوحاة من الأجواء الشتوية تناسب العائلات والزوار.

وأوضحت الصحيفة أن من أبرز الفعاليات المتاحة: نهر السحر، البحيرة المتجمدة، ساحة الأحلام، دوّامة الأضواء، وتلال الإثارة. ويهدف النادي من خلال تلك الفعالية إلى استغلال فترة توقف النشاط الكروي بمناسبة الأعياد لجذب الجمهور والعائلات وخلق تجربة احتفالية جديدة داخل الملعب، بالإضافة إلى تحقيق عائدات مالية إضافية في فترة توقف كرة القدم.

وقد شهدت الأيام الماضية عمل النادي على تجهيز واجهة الملعب لتعزيز أجواء الاحتفال، إذ تم عرض آخر التجارب البصرية قبل الإطلاق الرسمي لفعالية "Mavidad" على الجهة الشرقية للملعب، المواجهة لساحة "Plaza de los Sagrados Corazones"، فيما عُرضت على واجهة بيرنابيو صور متنوعة مرتبطة بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.