الاتفاق والنصر | "قدّم المشيئة فهز الشباك بأغرب طريقة".. كريستيانو رونالدو في "أسوأ أيامه" يقترب من تحقيق حلمه "الأخير"!

شهد الشوط الأول مفاجأة تكتيكية، حيث نجح الاتفاق في الخروج متقدماً بهدف نظيف. اعتمد "النواخذة" على تكتيك دفاعي محكم مع استغلال التحولات السريعة، وهو ما أثمر عن هدف التقدم المبكر عبر جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 16.

في الشوط الثاني، انقلب الحال تماماً، حيث دخل النصر بضغط هجومي كاسح أسفر عن هدف التعادل مبكراً عبر جواو فيليكس في الدقيقة 47، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو هدف التقدم في الدقيقة 67.

فرض النصر حصاراً خانقاً على منطقة جزاء الخصم، لكن بسالة حارس الاتفاق أبقت المباراة في الملعب، ليتمكن فينالدوم مرة أخرى من هز الشباك بتسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 80، ليجبر المتصدر على الاكتفاء بنقطة رفعت رصيده، لكنها كشفت عن أزمة في ترجمة السيطرة المطلقة إلى أهداف.