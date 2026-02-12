AFP
الاتحاد يضع نصب عينيه نجم ريال مدريد بقيمة 60 مليون يورو بعد خسارة نغولو كانتي لصالح فنربخشة
الأندية السعودية الكبرى تستهدف بديلاً فرنسياً لكانتي
يستعد سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين لفصل صيف آخر حافل بالأحداث، مع قيادة الاتحاد لهذه الموجة. فقد وجد النادي الذي يتخذ من جدة مقراً له فراغاً كبيراً في خط الوسط بعد رحيل نغولو كانتي. وقام اللاعب الفرنسي المخضرم، الذي كان أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى الدوري، بإنهاء إقامته في الشرق الأوسط مبكراً للانضمام إلى فنربخشة في تركيا بعد أن فشلت الصفقة في البداية.
رحيل كانتي يترك الاتحاد بدون قائد خط الوسط، ولا تضيع إدارة النادي الوقت في البحث عن بديل. وفقًا للتقارير، فقد وضعوا نصب أعينهم لاعبًا ليس فقط من أبناء بلد كانتي، بل يُعتبر أيضًا أحد أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في العالم: كامافينجا لاعب ريال مدريد.
يبحث النادي عن اسم لامع ليطمئن الجماهير بأن طموحه لم يتضاءل. إن استبدال لاعب فائز بكأس العالم بأحد أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية سيكون بالتأكيد رسالة إلى منافسيه، الهلال والنصر.
معركة كامافينجا من أجل الدقائق في البرنابيو
في حين أن انتزاع لاعب من عيار كامافينجا من مدريد يبدو مهمة مستحيلة على الورق، إلا أن الاتحاد يعتقد أن هناك زاوية يمكن استغلالها. منذ وصوله من رين في عام 2021، فاز كامافينجا بجميع الألقاب المتاحة في كرة القدم للأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. ومع ذلك، لا يزال وضعه الفردي داخل الفريق موضع خلاف.
غالبًا ما وجد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا نفسه يتناوب بين التشكيلة الأساسية والتشكيلة الاحتياطية، وهي حالة استمرت خلال فترات كارلو أنشيلوتي، وشابي ألونسو، والمدرب الحالي ألفارو أربيلوا. مع تولي أربيلوا زمام الأمور في يناير فقط بعد إقالة ألونسو، لا تزال الهرمية في ريال مدريد في حالة انتقالية. المنافسة الشرسة في خط الوسط، التي تضم أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينغهام، تعني أن كامافينجا ليس دائمًا أول اسم على قائمة الفريق، حيث شارك في تسع مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا.
علاوة على ذلك، كانت تعدديته في بعض الأحيان نقمة، حيث تم استخدام الفرنسي في كثير من الأحيان كظهير أيسر بدلاً من دوره المفضل في وسط الملعب. يأمل الاتحاد أن تكون الوعد بأن يكون النجم بلا منازع للفريق، واللعب في مركزه المفضل كل أسبوع، كافياً لإقناع اللاعب.
الاتحاد يستعد لتقديم حزمة مالية ضخمة
لتحقيق الصفقة، يقال إن الاتحاد مستعد لتقديم عرض كبير لاختبار عزم مدريد. في حين أن قيمة اللاعب تقدر بما لا يقل عن 60 مليون يورو، فإن النادي السعودي لديه الموارد اللازمة لدفع رسوم انتقال تجعل الرئيس فلورنتينو بيريز ينتبه ويأخذ الأمر على محمل الجد.
والأهم من ذلك، أن النادي مستعد لتقديم راتب لكامافينجا يفوق بكثير راتبه الحالي في إسبانيا. هذه الاستراتيجية مشابهة لتلك التي جذبت غابري فيغا إلى الأهلي في عام 2023؛ حيث تستهدف المواهب الشابة المتميزة بدلاً من اللاعبين المخضرمين الذين يبحثون عن راتب أخير.
من جانبه، يحمي ريال مدريد عقد يمتد حتى عام 2029 وبند تحرير محدد بمليار يورو. ومع ذلك، كما رأينا في فترات الانتقالات السابقة، إذا أعرب اللاعب عن رغبته الحقيقية في الرحيل وكان العرض مناسبًا، فإن النادي الإسباني العملاق يتبع سياسة عدم الاحتفاظ باللاعبين غير السعداء رغماً عنهم.
موقف ريال مدريد بشأن نجم خط الوسط المستقبلي
ومع ذلك، فإن رحيل كامافينجا المحتمل سيكون صدمة للنظام في البرنابيو. فقد أمضى النادي سنوات في تكوين خط وسط مصمم للسيطرة على مدى عقد من الزمن، بعد أن تخلّى عن الثلاثي الأسطوري كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش. وكامافينجا هو أحد الأعمدة المهمة في خطة الخلافة تلك.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الاتحاد جاد ومصر على ضمه. إذا شعر كامافينجا أن تطوره يتباطأ بسبب التناوب، أو إذا أصبح محبطًا من استخدامه في الدفاع، فقد تصبح فترة الانتقالات الصيفية فترة اختبار لعزم ريال مدريد.
في الوقت الحالي، لا يزال كامافينجا لاعبًا في ريال مدريد، ولكن مع رحيل كانتي وامتلاك الاتحاد ميزانية غير محدودة ومكان شاغر يجب ملؤه، من غير المرجح أن تهدأ الشائعات المحيطة بمستقبل الفرنسي في أي وقت قريب.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
