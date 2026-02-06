"أجبر الاتحاد على هذا الأمر!".. اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما والرد يأتي سريعًا

وفي هذا السياق.. فتح الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته النار على النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ معتبرًا أنه تلاعب بنادي الاتحاد، ثم رحل.

فلاته أشار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن بنزيما انضم للاتحاد صيف 2023، مع مجموعة من الشروط؛ التي تم تلبيتها له.

وأوضح فلاته أنه من بين هذه الشروط؛ الاستغناء عن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وبعض اللاعبين، من بينهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأعرب الإعلامي الرياضي عن دهشته الكبيرة، من طريقة مغادرة النجم الفرنسي للعميد بهذه الطريقة؛ رغم أن النادي كان يلبي له كل شروطه، على مدار العامين والنصف الماضيين.

وأضاف فلاته: "وصل الحال بشقيق بنزيما، قبل انتقال النجم الفرنسي إلى الهلال؛ ليقول لإدارة الاتحاد (إما تجددوا له أو لن يركض في الملعب خوفًا من الإصابة)".

وشدد عبدالله فلاته على أن كريم بنزيما، هدد نادي الاتحاد بامتلاكه عرضًا من الدوري الأمريكي؛ وذلك أثناء محاولته الضغط على الإدارة، لتجديد عقده.