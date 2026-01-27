Goal.com
Naif Asiri GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

ابن الاتحاد "العاق" الذي ظلمه الجمهور صغيرًا وحاوطوه بـ"نظرية المؤامرة" كبيرًا .. نايف عسيري!

قصة واحد ممن مروا على مقصلة الجماهير صغيرًا وكبيرًا..

هناك من يفضل مواجهة فريقه السابق بحثًا عن محاولة إثبات الذات وجعل مسؤوليه يندمون على التفريط به، وهناك من يقرر ألا يراهن على حالته النفسية في مثل تلك المواقف .. ونايف عسيري وضعه القدر في الطريق الأول، لكنه زاد الجدل جدلًا!

منذ الأمس والجميع يتحدث عما قدمه قلب دفاع الأخدود أمام ناديه السابق الاتحاد، حيث شارك أساسيًا، وشاهد هزيمة فريقه من داخل أرض الملعب، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

لكن الحديث عن نايف عسيري ليس لأسباب فنية في المقام الأول، إنما لأمور "انضباطية" وضعته أمام سهام انتقادات جماهير الاتحاد..

  • "يتعمد إصابة لاعبي الاتحاد"!

    خلال مواجهة الاتحاد والأخدود بالأمس، تصدر نايف عسيري المشهد بفضل بعض لقطاته "الخشنة" مع نجوم العميد، ما كلفه إنذارًا مع مرور 14 دقيقة فقط مع عمر المباراة.

    كذلك في الدقائق الأخيرة من اللقاء ذاته، رصد الكاميرات اشتباكًا هامشيًا بالأيدي وبالألفاظ بين صاحب الـ24 عامًا والجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد.

    إحدى سهام النقد لمدافع الأخدود خرجت من الإعلامي الرياضي جمال عارف، الذي اتهمه بتعمد العنف خلال مواجهات العميد، معلقًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "نايف عسيري الذي استغنى عنه الاتحاد لتواضع مستواه، في كل مباراة للاتحاد يتعامل بخشونة مع لاعبيه. اليوم حصل على بطاقة صفراء نتيجة ضرب بنزيما في مفصل القدم من الخلف، وحاول الاحتكاك مع عوار بطريقة فيها الكثير من الاستخفاف. الحمد لله أنه أُخرج من الاتحاد".

    لكن إحقاقًا للحق هنا، يجب التنويه على أن لقطة عسيري مع عوار، لم تبدأ برفع كل منهما يده على الآخر، إنما حاول مدافع الأخدود في البداية مصافحة الجزائري، وسط تجاهل من الأخير، ما دفع السعودي للاتجاه لاستفزازه، وإن كان مخطئًا على كل حال!

  • طرد الدور الأول لم يُنسى بعد

    ما فعله نايف عسيري بالأمس تجاه نجوم الاتحاد من "خشونة"، أعاد للأذهان لقاء الدور الأول مع الأخدود، والذي شهد إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

    العميد والأخدود تقابلا في 30 أغسطس 2025، حيث الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2025-2026، في لقاء حسمه النمور لصالحهم بخماسية مقابل هدفين.

    شهدت تلك المباراة إشهار الكارت الأصفر لنايف عسيري في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 83 تحصل على الإنذار الثاني ومن ثم الطرد، على إثر تدخله على قدم القائد الفرنسي كريم بنزيما.

    تلك الحالة المشكوك بها، إذ كانت تحتمل التغاضي عن الإنذار الثاني في نظر بعض الخبراء، تسببت كذلك في اتهامات من جماهير النادي الجداوي للاعبها السابق وتشكيك في نواياه وتعمد أذى نجم الاتحاد!

    وقد تسلح جمهور الاتحاد بها بالأساس لمحاولة إثبات أن عسيري لا يلعب بـ"نية سليمة" مواجهات فريقهم بالتحديد!

  • مسيرة نايف عسيري مع الاتحاد .. الهجوم منذ الصغر

    ما سبق هو ما يدور منذ الأمس في الوسط الرياضي جماهيريًا وإعلاميًا، لكن قبل أن نتحدث عن مدى صحة تلك الاتهامات من عدمها، دعونا نذكركم بتاريخ نايف عسيري مع الاتحاد أولًا..

    صاحب الـ24 أحد خريجي الفئات السنية بالعميد، قبل أن يتدرج حتى الوصول للفريق الأول في يناير 2022.

    لكن قبل الصعود الرسمي للفريق الأول للاتحاد في مطلع عام 2022، سبق أن انضم عسيري لنجوم الصف الأول عدة مرات فيما سبق ذاك العام من أعوام. ربما أشهرها كان في عهد المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا في منتصف عام 2019.

    المثير في الأمر أن صاحب الـ18 عامًا آنذاك تعرض للهجوم من بعض جماهير العميد وقتها قبل حتى أن يركل الكرة مع الفريق الأول .. والسبب؟ تشابه الأسماء بينه وبين أحمد عسيري؛ لاعب الاتحاد السابق، إذ شهدت تلك الفترة خلافات بين الأخير وإدارة النادي، أسفرت عن توقيع مخالصة مالية ورحيله!

    النهاية كانت بخروج نايف عسيري معارًا عدة مرات من الاتحاد سواء للشعلة أو اللواء، قبل الاستغناء عنه نهائيًا في صيف 2023 للأخدود، ليرحل دون أن يمثل الفريق الأول للعميد في أي مباراة رسمية.

    قرار رحيله في الأساس جاء من قبل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وقتها، حيث استبعده ضمن ثمانية لاعبين آخرين من التدريبات الجماعية لأسباب فنية، ما أسفر عن قرار الإدارة بالسماح له بمغادرة أسوار النادي الذي نشأ بين صفوفه.

  • إذًا .. هل يريد الانتقام من الاتحاد؟

    بالعودة للنقطة الأولى الخاصة باتهامات الاتحاديين له بتعمد اللعب الخشن أمام فريقهم، هنا الرد من تاريخ اللاعب نفسه رغم صغر سنه..

    خلال مواجهات الاتحاد، تلقى نايف عسيري ثلاث بطاقات صفراء، وكارت أحمر واحد "بإنذار ثانٍ"، خلال أربع مباريات.

    حصيلة كبيرة بالفعل، أي أنه يتحصل على كارت أصفر تقريبًا كلما واجه النمور، ليُوصف بـ"الابن العاق".

    وبالنظر لتاريخه مع الكروت الصفراء، فقد كان أغلبها أمام الفرق الكبيرة، حيث المباريات التي يسعى من خلالها الشباب للفت الأنظار أملًا في الانضمام لأحدها..

    تحصل على إنذارين خلال ثلاث مباريات أمام الشباب، وكارت أصفر خلال أربع مباريات ضد الهلال، ومثله أمام الأهلي لكن خلال ثلاثة لقاءات، فيما لم يتلق أي إنذار خلال مباراتين ضد النصر.

    إن كنت من أصحاب "نظرية المؤامرة" يمكنك أن تصف عسيري بـ"الابن العاق" بالنظر لمحصلة إنذاراته في مباريات الاتحاد بالتحديد.

    أما إن كنت من أصحاب "النظرة الواقعية" .. فوقتها قد تقدّر "جرينتا" عسيري أمام ناديه السابق بالتحديد، ربما يريد إثبات أحقيته بالعودة، وقد يريد تأكيد احترافيته وأنه لن يتراخى أمام "عشق الطفولة"، فكم من لاعب اتهم بـ"التلاعب" من قبل الجماهير لمجرد أنه لم يبرز في مواجهة فريقه السابق!

