محمود خالد

تألق أمام الأهلي والهلال رغم الخسارة .. قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا

الاتحاد يواصل تعثراته في دوري روشن..

أثبت البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأنه ركيزة أساسية وأحد نقاط قوة العميد، رغم النتائج المتذبذبة التي يمرً بها منذ بداية موسم 2025-2026، ولعل آخرها هو الخسارة في ديربي الأهلي.

ويواصل الاتحاد، الابتعاد في سباق دوري روشن، الذي يحمل لقبه في موسم 2024-2025، بعد تعثره للمباراة الخامسة على التوالي، بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة (0-1)، على ملعب الإنماء، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة الثامنة.

ورغم ذلك، إلا أن دانيلو بيريرا، لا يزال محافظًا على مستوياته الجيدة، التي يبدو أنها دفعت الإدارة الاتحادية لاتخاذ قرار جديد، يتعلق بمستقبله مع الفريق في المرحلة المُقبلة.

  • الاتحاد يدرس تجديد عقد بيريرا

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن دانيلو بيريرا، الذي يدخل عامه الـ34، قد بات ملف تجديد عقده على طاولة اللجنة الفنية في نادي الاتحاد.

    وتعاقد الاتحاد مع دانيلو بيريرا، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صيف 2024، بعقد لمدة موسمين، مقابل 5 ملايين يورو.

    ومن المنتظر أن تحسم اللجنة الفنية، قرارها بشأن تجديد عقد دانيلو، خلال الأسابيع المُقبلة، بعد تقييم شامل لأداء اللاعب وحالته البدنية، بالتنسيق مع الجهاز الفني، قبل رفع التوصية النهائية إلى إدارة النادي لاعتماد الأمر سميًا.

    كادش "معلق" .. ونجوم في انتظار الفترة الحرة

    ونوّهت الصحيفة بأن اللجنة الفنية بالاتحاد، نجحت في تجديد عقد المدافع أحمد شراحيلي، إلا أن ملف حسن كادش، لا يزال معلقًا.

    ويملك الاتحاد، العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف 2026، ليصبحوا على مقربة من دخول الفترة الحرة، في يناير المُقبل، وهي فترة الـ6 شهور المتبقية، والتي تمنح اللاعب حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون العودة لإدارة ناديه.

    القائمة تشمل عددًا من النجوم، على غرار القائد الفرنسي كريم بنزيما، وثنائي الوسط نجولو كانتي وفابينيو، وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود ويان كارلو سيميتش وعوض الناشري.

    مسيرة دانيلو بيريرا مع الاتحاد

    ويعد دانيلو بيريرا أحد العناصر الأساسية التي قادت الاتحاد، تحت قيادة لوران بلان، للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في موسم 2025-2026.

    ولعلّ لقطة دانيلو الأبرز مع الاتحاد في الموسم الماضي، كانت في مواجهة الشباب، في نصف نهائي كأس الملك، حيث نجح في قلب الطاولة في الوقت بدل الضائع، بهدفين حوّل بهما تأخر فريقه إلى الفوز بنتيجة (3-2).

    وفي الموسم الجاري، قدم دانيلو أداء دفاعيًا كبيرًا مع الاتحاد، في العديد من المباريات، ورغم الخسارة أمام الهلال، في قمة الجولة السادسة، بثنائية نظيفة، إلا أن المدافع البرتغالي أنقذ العميد من مضاعفة النتيجة، بعدما قطع 3 تسديدات واستعاد الكرة "6" مرات، ونجح في استخلاص الكرة 3 مرات، فضلًا عن تقديم تمريرة مفتاحية، كما بلغت نسبة دقة تمريراته 96%، بإرسال 54 تمريرة صحيحة.

    وفي ديربي جدة، كان دانيلو بيريرا أيضًا، أفضل لاعبي الاتحاد خلال المواجهة، رغم خطئه في التعامل مع لقطة الهدف الذي سجله رياض محرز، إلا أن البرتغالي قدم أداءً دفاعيًا كبيرًا، حيث منع فرصة محققة من فرانك كيسييه خلال الشوط الأول، كما كاد أن يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، بكرة رأسية من ركلة ركنية، إلا أن الحارس إدوارد ميندي، تعامل معها برد فعل رائع، ليسجل أحد أفضل تصديات الموسم.

    مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا لا تكفي لاستعادة المسار

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    ورغم أن الاتحاد واصل انتصاراته الآسيوية، باكتساح الشارقة الإماراتي (3-0)، إلا أن مسيرة الدوري تؤكد أن العميد لا يمرّ بأفضل أحواله، بعدما تعثر للمباراة الخامسة تواليًا، بالخسارة أمام الأهلي (0-1)، ليسجل تعادلين و3 هزائم في آخر مبارياته في المسابقة.