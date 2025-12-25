FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAH-FANSAFP
إدانة جمهور الاتحاد رسميًا .. "الانضباط" تعلن قراراتها في أزمة "اللافتة المسيئة" ضد الأهلي

أزمة أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي..

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، قراراتها الرسمية في أزمة "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي، خلال ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الأهلي فاز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، سواء داخل المستطيل الأخضر أو بالمدرجات.

    أحداث مثيرة في ديربي الاتحاد والأهلي

    من المعروف أن الاتحاد والأهلي يتشاركان نفس الملعب "الإنماء"؛ إلا أنه في الديربي الأخير الذي أقيم مساء يوم 8 نوفمبر 2025، كان يُعتبر العميد هو الفريق المستضيف.

    ولذلك.. جهز جمهور نادي الاتحاد مجموعة من اللافتات التشجيعية؛ من أجل رفعها في بداية ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لكن وبشكلٍ مفاجئ؛ ظهرت لافتة في مدرجات جماهير الأهلي، فيها الكثير من العبارات المسيئة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    المُثير في الأمر أن نادي الاتحاد نفى مسؤوليته عن هذا الأمر؛ بجانب تأكيدات من الرابطة المحترفة نفسها، على أنها لا تعلم أي شيء عن "اللافتة المسيئة" أيضًا.

    وتم القبض على الأشخاص المتورطين في رفع "اللافتة المسيئة"؛ حيث أنه جاري التحقيق معهم، في الوقت الحالي.

    قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في أزمة "اللافتة المسيئة"

    وبعيدًا عن التحقيقات الجارية مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم؛ اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مجموعة من العقوبات الرياضية، في أزمة "اللافتة المسيئة" للنادي الأهلي خلال ديربي جدة الكبير أمام الاتحاد.

    "الانضباط" أعلنت في بيانٍ رسمي مساء اليوم الخميس، تغريم نادي الاتحاد مبلغًا ماليًا يُقدر بـ200 ألف ريال سعودي؛ باعتباره مستضيف الديربي الأخير ضد الأهلي، وبالتالي تقع عليه بعض المسؤولية.

    أيضًا.. قررت "الانضباط" حرمان الاتحاد من جماهيره لمدة مباراة واحدة، مع تعليق هذه العقوبة 4 أشهر؛ وذلك في إدانة صريحة لعشاق العميد.

    بمعنى.. إذا قام الجمهور الاتحادي بأي مُخالفة، في أحد اللقاءات خلال الأربعة أشهر القادمة؛ سيتم تطبيق العقوبة في المباراة التالية، وبشكلٍ فوري.

    وشددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن قراراتها قابلة للاستئناف؛ وفقًا للمادة 144 من اللائحة.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 21.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 53.

    - أهداف مستقبلة: 24.

