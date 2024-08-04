على طريقة المعلم حنفي .. لا تأمن مفاوضات الاتحاد فقد يتراجع في اللحظة الأخيرة!

لاعبون وافقوا على الاتحاد ولكنه تراجع..

"خلاص هتنزل المرة دي".. إذا كنت من هواة الأفلام العربية القديمة، فبالتأكيد ستتذكر تلك الجملة فورًا؛ فهذه الكلمات التي تشير إلى شخصية (المعلم حنفي)، الذي كان يُعرف بتراجعه عن أي قرار يتخذه في الحال.

وبالنظر إلى أداء الاتحاد في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، فإن هناك العديد من الصفقات التي شهدت تراجعًا من الإدارة في آخر وقت، لدرجة تجعلك تتساءل "لماذا بدأت مفاوضاتك من الأساس؟".

صحيح أن هناك تراجعًا في بعض الصفقات، بسبب المقابل المادي الكبير الذي تشترطه الأندية، وهذا وضع طبيعي في عالم كرة القدم، إلا أن هناك صفقات أخرى قبلت العرض الاتحادي، قبل أن يأتي الانسحاب من قِبل الإدارة ذاتها، في اللحظة الأخيرة.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الصفقات التي كانت قريبة من الاتحاد، قبل أن تتراجع الإدارة في اللحظات الأخيرة..