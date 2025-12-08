بعد تلويحه بالعروض الأوروبية .. نجم الاتحاد السابق يكشف كواليس مفاوضات تجديد عقد كريم بنزيما

بينما شارف عقد بنزيما على الانتهاء، ما يجعله يمر بفترة عدم استقرار ومفاوضات، يواجه كذلك حملة من بعض جماهير الاتحاد..

العميد يعاني الموسم الجاري من نتائج متذبذبة، دفعت شركة النادي لإقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

لكن المدرب البرتغالي الجديد لم يقدر بعد على انتشال النمور من كبوتهم، وتتواصل معه النتائج السلبية سواء في دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووسط كل ذلك تراجع مستوى كريم بنزيما بدرجة كبيرة مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي، ما يدفع بعض الجماهير للمطالبة برحيله بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده.

لكن يبدو أن مرادهم لن يتحقق..