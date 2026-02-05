Goal.com
أحمد فرهود

ليس بسبب الراتب.. الكشف عن "سر خطير" وراء تخلص الاتحاد من كريم بنزيما ونجولو كانتي

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي، على رحيل "النجوم" عن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

الاتحاد تخلى عن اثنين من أفضل نجومه؛ وهما قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه المخضرم لاعب خط الوسط نجولو كانتي.

بنزيما انتقل من العميد الاتحادي إلى عملاق الرياض الهلال؛ بينما انضم كانتي إلى نادي فنربخشه التركي، بشكلٍ رسمي.

    الاتحاد كان يمتلك المال لتجديد عقود كريم بنزيما ونجولو كانتي!

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز مفاجأة من العيار الثقيل، عن رحيل الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، من فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    الجماز كشف في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، عن أن الاتحاد كان يمتلك المال؛ لتجديد عقود بنزيما وكانتي، التي كانت من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو القادم.

    وأكد الجماز أن بنزيما، كان سيوافق على تجديد عقده مع العميد الاتحادي فورًا؛ إذا تم تقديم عرض مناسب له، قبل انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال.

    وأضاف الإعلامي الرياضي: "لكن.. الاتحاد هو من أراد التخلص من الثنائي الفرنسي، في الميركاتو الشتوي".

  • "سر خطير" وراء التخلص من كريم بنزيما ونجولو كانتي

    واستكمالًا لتصريحاته.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز أسباب رغبة نادي الاتحاد، في "التخلص" من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وأعلن الجماز وجود بعض الجهات التي ترغب في شراء الاتحاد، من صندوق الاستثمارات السعودي، خلال الفترة القادمة.

    ويمتلك صندوق الاستثمارات 75% من أسهم نادي الاتحاد؛ بينما الـ25% الأخرى هي ملك للدولة، ممثّلة في وزارة الرياضة السعودية.

    وتابع الإعلامي الرياضي: "هذه الجهات ترى أن مبلغ شراء الاتحاد من صندوق الاستثمارات، كان مرتفعًا للغاية؛ بسبب قيمة النجوم العالميين، المتواجدين في الفريق".

    وبناء على ذلك وحسب ما ذكره الجماز؛ تم الاتفاق بين جميع الأطراف على التخلص من بنزيما وكانتي، من أجل تقليل القيمة السوقية للاتحاد - وبالتالي تخفيض مبلغ شراءه -.

    وشدد عبدالرحمن الجماز على أن هذه المعلومات مؤكدة، من داخل البيت الاتحادي؛ بخصوص ملف رحيل "النجوم"، في الميركاتو الشتوي.

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا. 

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

    أرقام نجولو كانتي مع نادي الاتحاد

    صفقة انتقال نجولو كانتي البالغ من العمر 34 سنة، إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023، صاحبها الكثير من التشكيك في البداية؛ بسبب الأحاديث عن إصابات اللاعب المتكررة، في فترته الأخيرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

    وعلى الرغم من ذلك.. أثبت كانتي نفسه بقوة مع الاتحاد؛ وذلك من خلال تقديم أفضل المستويات في المباريات المختلفة، ومساعدته الفريق على التتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن للمحترفين وكأس الملك" 2024-2025.

    إلا أن مسيرة النجم الفرنسي مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ كانت مليئة بالكثير من الجدل - ما بين تجديد عقده أو الاستغناء عنه -، حتى انتقاله إلى نادي فنربخشه التركي رسميًا. 

    وبالمجمل.. لعب كانتي 105 مباريات رسمية مع العميد الاتحادي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 10 أهداف وصانعًا 11 آخرين.

