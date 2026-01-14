"طلبكم مرفوض" .. القادسية يُحبط خطط الهلال والاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي

يتحرك الهلال بنشاط كبير في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، سواء على صعيد القادمين أو الراحلين، فالفريق ضم بابلو ماري وسلطان مندش وتخلى عن محمد القحطاني، ولكن ذلك ليس نهاية المطاف.

متصدر دوري روشن السعودي بات قريبًا من توديع الثلاثي كايو سيزار وعبد الله الحمدان وعبد الإله المالكي، فيما يستعد لاستقبال ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري.

الاتحاد في الجانب الآخر يعيش وضعًا مضادًا تمامًا، حيث يُسيطر الهدوء على تحركاته في الميركاتو الشتوي، والذي قطعه في الساعات الأخيرة الحديث عن إمكانية رحيل نجولو كانتي خلال يناير الجاري بعد توصله لاتفاق مع فنربخشه التركي.

العميد، وحسب الأخبار الأخيرة، يستهدف لاعبين محليين لدعم صفوفه هذا الشهر، وتحديدًا في الدفاع والوسط، فيما يبدو أن عبد الرحمن العبود أقرب الراحلين بعد خلافه مع المدرب سيرجيو كونسيساو.