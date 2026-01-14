شهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملفتًا في سوق الانتقالات الشتوي السعودي، حيث توجه الهلال والاتحاد بطلبين منفصلين للقادسية لكنهما صُدما برفض طلبيهما على الفور! فما القصة؟
"طلبكم مرفوض" .. القادسية يُحبط خطط الهلال والاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي
سوق انتقالات نشيط في الهلال وهادئ في الاتحاد
يتحرك الهلال بنشاط كبير في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، سواء على صعيد القادمين أو الراحلين، فالفريق ضم بابلو ماري وسلطان مندش وتخلى عن محمد القحطاني، ولكن ذلك ليس نهاية المطاف.
متصدر دوري روشن السعودي بات قريبًا من توديع الثلاثي كايو سيزار وعبد الله الحمدان وعبد الإله المالكي، فيما يستعد لاستقبال ثنائي الخليج مراد هوساوي وريان الدوسري.
الاتحاد في الجانب الآخر يعيش وضعًا مضادًا تمامًا، حيث يُسيطر الهدوء على تحركاته في الميركاتو الشتوي، والذي قطعه في الساعات الأخيرة الحديث عن إمكانية رحيل نجولو كانتي خلال يناير الجاري بعد توصله لاتفاق مع فنربخشه التركي.
العميد، وحسب الأخبار الأخيرة، يستهدف لاعبين محليين لدعم صفوفه هذا الشهر، وتحديدًا في الدفاع والوسط، فيما يبدو أن عبد الرحمن العبود أقرب الراحلين بعد خلافه مع المدرب سيرجيو كونسيساو.
القادسية يرفض طلبي الهلال والاتحاد
صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن طلب الهلال التعاقد مع محمد أبو الشامات ظهير القادسية، فيما طلب الاتحاد استعارة قلب الدفاع جهاد ذكري خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري وحتى نهاية الموسم.
وأوضحت الرياضية أن القادسية رفض الطلبين، مؤكدًا تمسكه ببقاء النجمين السعوديين لكونهما جزءًا أساسيًا من مشروعه الفني تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز.
ويُعد موقف القادسية قويًا مع اللاعبين، حيث يرتبطا معه بعقد يمتد حتى صيف 2029.
الاتحاد سيتجه لخيارات أخرى في الدفاع أبرزها وليد الأحمد مدافع التعاون، فيما الهلال لن يكون مضطرًا لضم لاعب جديد في خانة الظهير الأيمن في ظل المستوى الممتاز للاعبه حمد اليامي ومع الحديث المتزايد عن إمكانية عودة سعود عبد الحميد للسعودية الموسم القادم.
موسم القادسية في 2025-2026
يتواجد القادسية خامسًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال في الصدارة، ومن المقرر أن يلعب اليوم مباراته في الجولة الـ15 أمام الفيحاء.
الفريق قادر على التقدم للمركز الرابع حال حقق الفوز وسقط الأهلي أمام التعاون بالخسارة أو التعادل.
القادسية كان قد خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته المثيرة أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب نهاية اللقاء بوقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وكانت افتتاحية الموسم لبني قادس قد بدأت بالخسارة القاسية أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
موسم الاتحاد في 2025-2026
بدأ الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 14 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها في الهزائم.
الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.
موسم الهلال في 2025-2026
رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.
أفضلية الهلال وتحسن مستواه يُترجمها بشكل واضح وصوله لصدارة دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن مطارده النصر، ذلك بعدما تفوق في لقاء القمة بين الفريقين خلال الجولة الـ15 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة مقابل 31 لزملاء كريستيانو رونالدو.
وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.
ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.