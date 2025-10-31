صدمة جديدة .. الاتحاد يخسر كريم بنزيما ضد الخليج لهذا السبب!

المثير في الأمر أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، غاب عن عديد المباريات للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بسبب الإصابة.

وغاب بنزيما عن 5 مباريات رسمية، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الخليج المرتقبة، على النحو التالي:

* الجولة 2 من مسابقة دوري روشن السعودي: الاتحاد (4-2) الفتح.

* الجولة 3 من مسابقة دوري روشن السعودي: النجمة (0-1) الاتحاد.

* الجولة 1 من النخبة الآسيوية: الوحدة الإماراتي (2-1) الاتحاد.

* الجولة 3 من النخبة الآسيوية: الشرطة العراقي (1-4) الاتحاد.

* دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة (0-1) الاتحاد.

أي أن الاتحاد حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة فقط، في المباريات التي غاب عنها بنزيما، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وفي المقابل.. شارك كريم بنزيما في 7 مباريات مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ مسجلًا خلالها 4 أهداف، ودون أن يصنع أي تمريرة حاسمة.

وحقق العميد الاتحادي فوزين فقط مع بنزيما في 2025-2026؛ مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، خلال السبع مباريات التي شارك فيها.

ومن بين الانتصارين اللذين حققهما الاتحاد مع بنزيما، في الموسم الرياضي الحالي؛ ذلك الذي جاء ضد نادي النصر، مساء الثلاثاء الماضي.

وقتها.. سجل المهاجم الفرنسي هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، والتأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعمل العميد الاتحادي للحفاظ على لقب الكأس، والذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ والذي تم إقالته رسميًا، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه.