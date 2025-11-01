Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

وليد الفراج يستغل غياب كريم بنزيما عن الاتحاد للمزاح مع ضيفه .. وفلاتة يرد: سنفوز بدونه!

الاتحاد في مهمة صعبة أمام الخليج بالدمام

دخل الإعلامي السعودي وليد الفراج، في وصلة مزاح مع ضيوفه في برنامج "أكشن مع وليد"، ويتقدمهم الإعلامي عبد الله فلاته، الذي تأخر عن حضور البرنامج.

وكعادته، استغل الفراج هذا الموقف للترحيب بضيوفه كما تحدث عن غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الاتحاد أمام مضيفه الخليج في دوري روشن السعودي.

الاتحاد يحل ضيفًا على فريق الخليج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد يخسر كريم بنزيما في مواجهة نادي الخليج

    أعلن نادي الاتحاد السعودي، غياب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة نادي الخليج المرتقبة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    وكشفت صحيفة "الميدان الرياضي" عن معاناة كريم بنزيما من إصابة خفيفة؛ الأمر الذي دفع الجهاز الفني للفريق الاتحادي بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لاستبعاده من القائمة ضد الخليج.

    الصحيفة كشفت عن معاناة بنزيما من إصابة خفيفة؛ الأمر الذي دفع الجهاز الفني للفريق الاتحادي، لاستبعاده من القائمة ضد الخليج، خوفًا من المجازفة به وتفاقم هذه الإصابة.

    • إعلان

  • ترحيب كوميدي من وليد الفراج

    استقبل وليد الفراج ضيفه عبد الله فلاته في ستوديو برنامج "أكشن مع وليد" عبر فضائية "MBC أكشن"، قائلًا: "أبشركم عبد الله فلاته وصل أخيرًا، ذقت زحمة جدة اليوم أما لو كنت في الرياض ستتأخر يوميًا وتحتاج إلى طائرة هليكوبتر حتى تصل للاستوديو، لذلك ترى عبد العزيز الزلال يتحرك من منزله عصرًا حتى يأتي في ميعاده".

    وأضاف الفراج مازحًا: "أنا عرفت السبب وراء تأخرك عن الاستوديو، كنت تجلس مع كريم بنزيما بعدما تخلف عن السفر مع الاتحاد إلى الدمام".

    ورد عبد الله فلاته بنبرة ثقة: "حتى لو ما سافر بنزيما مع الاتحاد، الخير والبركة في باقي عناصر الفريق وسيفوز بإذن الله".

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بنزيما يغيب للمرة السادسة عن الاتحاد في الموسم الحالي

    المثير في الأمر أن النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، غاب عن عديد المباريات للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بسبب الإصابة.

    وغاب بنزيما عن 5 مباريات رسمية، في الموسم الرياضي الحالي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الخليج المرتقبة، على النحو التالي:

    * الجولة 2 من مسابقة دوري روشن السعودي: الاتحاد (4-2) الفتح.

    * الجولة 3 من مسابقة دوري روشن السعودي: النجمة (0-1) الاتحاد.

    * الجولة 1 من النخبة الآسيوية: الوحدة الإماراتي (2-1) الاتحاد.

    * الجولة 3 من النخبة الآسيوية: الشرطة العراقي (1-4) الاتحاد.

    * دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين: الوحدة (0-1) الاتحاد.

    أي أن الاتحاد حقق 4 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة فقط، في المباريات التي غاب عنها بنزيما، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وفي المقابل.. شارك كريم بنزيما في 7 مباريات مع الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي؛ مسجلًا خلالها 4 أهداف، ودون أن يصنع أي تمريرة حاسمة.

    وحقق العميد الاتحادي فوزين فقط مع بنزيما في 2025-2026؛ مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، خلال السبع مباريات التي شارك فيها.

    ومن بين الانتصارين اللذين حققهما الاتحاد مع بنزيما، في الموسم الرياضي الحالي؛ ذلك الذي جاء ضد نادي النصر، مساء الثلاثاء الماضي.

    وقتها.. سجل المهاجم الفرنسي هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على فريق النصر الأول لكرة القدم، والتأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويعمل العميد الاتحادي للحفاظ على لقب الكأس، والذي حققه في الموسم الرياضي الماضي، مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان؛ والذي تم إقالته رسميًا، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بدلًا منه.

  • Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    كريم بنزيما البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 42 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 69 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب